Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il a défini la Corée du Nord comme une « puissance nucléaire » hier, le jour de l’inauguration de son deuxième mandat présidentiel, et s’est dit convaincu que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est « heureux » de l’avoir vu revenir à la Maison Blanche. Lors d’une conférence de presse dans le Bureau ovale, Trump a mentionné la Corée du Nord pour la première fois depuis qu’il a prêté serment en tant que 47e président des États-Unis quelques heures plus tôt. «(Avec Kim) j’ai eu une relation très amicale. Je l’aimais et il m’aimait. Nous nous entendions très bien. Certaines personnes pensaient qu’il s’agissait d’une menace énorme », a déclaré Trump aux journalistes en signant une série de décrets. « Il représente une puissance nucléaire, et nous nous entendions bien. Je pense qu’il sera heureux de voir que je suis de retour”, a-t-il ajouté. La réélection de Trump a alimenté les attentes d’une renaissance de la diplomatie directe entre le président et le dirigeant nord-coréen, qui se sont rencontrés personnellement à trois reprises entre 2018 et 2019, au cours du premier mandat de Trump.

Il n’est pas clair si la référence de Trump à la Corée du Nord comme « puissance nucléaire » indique un changement dans la ligne de Washington concernant l’épineuse question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le terme « puissance nucléaire » est différent de celui d’« État doté de l’arme nucléaire » utilisé pour désigner les États-Unis, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, officiellement reconnus comme détenteurs de l’arme atomique par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. . Mais jusqu’à présent, la diplomatie américaine avait soigneusement évité de définir Pyongyang comme une « puissance nucléaire » pour éviter toute apparence de légitimation des ambitions nord-coréennes. Lors d’une audience de confirmation au Sénat la semaine dernière, le candidat au poste de secrétaire à la Défense Pete Hegseth, il a à son tour défini le pays asiatique comme une « puissance nucléaire », tout en soulignant sa dépendance à l’égard de la Russie en termes économiques et sécuritaires.

Source: https://www.agenzianova.com/fr/

