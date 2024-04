Invasion russe : les dernières infos. L’enrôlement de nouvelles personnes suscite des débats en Ukraine depuis plus d’un an, alors que l’armée manque d’effectifs.

Les faits essentiels

Le Parlement ukrainien a adopté ce jeudi 11 avril, selon des députés, un projet de loi durcissant la mobilisation dans l’armée, un texte controversé car il ne prévoit pas de délai de démobilisation pour les soldats.

“C’est fait !! la loi sur la mobilisation est adoptée. 283 (députés ont voté) pour”, a indiqué sur Telegram l’élu Oleksiï Gontcharenko, alors que l’Ukraine, confrontée à une pénurie de soldats volontaires, travaillait à ce texte depuis de longs mois, émaillés de controverses après plus de deux ans de guerre contre la Russie.

Attaque russe de 40 missiles et 40 drones contre l’Ukraine dans la nuit

La Russie a lancé plus de 40 missiles et 40 drones contre l’Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi en ciblant ses “infrastructures essentielles”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. “Au cours de la nuit, la Russie a tiré plus de 40 missiles et 40 drones sur l’Ukraine”, a affirmé le chef d’Etat sur le réseau social X. “Certains missiles et drones Shahed ont été abattus avec succès. Malheureusement, seulement une partie d’entre eux”, a-t-il précisé. “Les terroristes russes ont une fois de plus ciblé des infrastructures essentielles”, a-t-il déploré.

Selon le chef d’Etat ukrainien, des infrastructures ont également été ciblées à Kiev, à Zaporijia et Odessa dans le sud, et à Lviv, dans l’ouest, près de la frontière polonaise.

Pour conduire son “attaque massive” contre l’Ukraine, Moscou a eu recours à des missiles de croisière ainsi que des drones Shahed de fabrication iranienne selon le compte rendu quotidien de l’état-major ukrainien publié sur Facebook. L’Ukraine a pu détruire 37 des 40 drones lancés contre elle, précise l’armée.