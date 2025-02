Le gouvernement sénégalais a annoncé une indemnisation des familles des victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024, avec un montant de 15.300 euros par famille endeuillée et un soutien aux ex-détenus. Près de 80 personnes ont perdu la vie lors de ces troubles liés aux tensions politiques et aux accusations visant Ousmane Sonko. Le Premier ministre prévoit également d’abroger la loi d’amnistie adoptée en mars dernier.

Le gouvernement sénégalais a annoncé l’octroi d’une indemnisation de 15.300 euros (10 millions de FCFA) à chaque famille ayant perdu un proche lors des violences politiques entre 2021 et 2024, qui ont causé officiellement 79 morts.

En parallèle, plus de 2.000 ex-détenus et autres victimes recevront chacun une aide de 769 euros (500.000 FCFA). Les familles endeuillées bénéficieront également d’un soutien social et sanitaire.

En décembre dernier, l’État avait prévu un budget de 7,6 millions d’euros (5 milliards de FCFA) pour ces indemnisations. Cette annonce intervient alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré vouloir abroger la loi d’amnistie couvrant ces violences, une mesure votée en mars 2024 sous l’ancien président Macky Sall.

A l’origine des troubles

Les troubles politiques avaient éclaté en raison des tensions autour d’un possible troisième mandat de Macky Sall et de la rivalité avec Ousmane Sonko, accusé de viols en 2021, ce qui avait déclenché des manifestations meurtrières.

La loi d’amnistie avait permis la libération de centaines de détenus, dont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.

Source: https://www.africaradio.com/

