S.E.M. Igor Gromyko : Les valeurs traditionnelles sont les directives morales qui forment la vision du monde des citoyens russes et sont transmises de génération en génération. C’est la base de la société russe qui permet de protéger et de renforcer la souveraineté de la Russie, d’assurer l’unité de notre pays multinational et multiconfessionnel, de préserver le peuple russe et de développer son potentiel humain.

Le christianisme, l’islam, le bouddhisme, le judaïsme et d’autres religions, qui font partie intégrante du patrimoine historique et spirituel de la Russie, continuent d’exercer une influence considérable sur la formation des valeurs traditionnelles communes à tous les citoyens russes. Il s’agit de la vie, de la dignité, des droits et libertés de l’homme, du patriotisme, de la citoyenneté, du service à la patrie et de la responsabilité de son destin, des idéaux moraux élevés, de la famille forte, du travail créatif, de la priorité du spirituel sur le matériel, de l’humanisme, de la miséricorde, de la justice, du collectivisme, de l’entraide et du respect mutuel, de la mémoire historique et de la continuité des générations, de l’unité des peuples de Russie.

Mali-Tribune : Quelles sont les principales menaces que la diffusion des valeurs promues par les pays occidentaux fait peser sur votre pays ?

S.E.M. Igor Gromyko Les activités des organisations extrémistes et terroristes, certains médias, les actions des États-Unis et d’autres États étrangers inamicaux, un certain nombre de sociétés transnationales et de sous-officiers étrangers, ainsi que les activités de certaines organisations et personnes sur le territoire de la Russie, où la situation, comme ailleurs dans le monde, exige de prendre des mesures urgentes pour protéger les valeurs traditionnelles, constituent une menace. L’actuelle crise mondiale de civilisation et de valeurs entraîne une perte des repères spirituels et moraux traditionnels et des principes moraux, ainsi que l’émergence d’une idéologie destructrice.

Sa diffusion conduit à la formation d’une société qui néglige les valeurs spirituelles et morales à l’affaiblissement des liens sociaux ; à la dévalorisation des idées de travail et d’entraide ; à la propagation de modes de vie immoraux, de la permissivité et de la violence, au développement de la consommation d’alcool et de drogues ; à la déformation de la vérité historique ; au déni de l’identité russe, à l’affaiblissement de l’identité civile russe et de l’unité du peuple russe multiethnique, à la création de conditions propices aux conflits interethniques et interreligieux ; à l’ébranlement de la confiance dans l’État.

Mali-Tribune : Comment le gouvernement russe envisage-t-il exactement de lutter contre les idéologies destructrices ?

S.E.M. Igor Gromyko : Compte tenu des traditions historiques et de l’expérience accumulée par la société russe, sous réserve d’un large débat public, une lutte multiforme sera menée par le biais d’un ajustement approprié de la législation fédérale, du soutien de l’État aux projets dans le domaine de la culture et de l’éducation, de l’amélioration de l’espace d’information, de la sphère scientifique et éducative, de la modernisation des organes chargés de l’application de la loi en termes de prévention et de répression des actions illégales visant à diffuser une idéologie destructrice.

Mali-Tribune : Quels seront, à votre avis, les résultats de cette lutte ?

S.E.M. Igor Gromyko La préservation et le renforcement des valeurs traditionnelles contribueront à la préservation et au renforcement du peuple russe, à la préservation de l’identité civile russe, au développement du potentiel humain, au maintien de la paix et de l’harmonie civiles dans le pays, au renforcement de l’ordre public, à la formation d’un espace d’information sûr, à la réalisation des objectifs de développement national et à l’augmentation de la compétitivité et du prestige international de la Fédération de Russie.

