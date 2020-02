Les efforts consentis par le gouvernement mauritanien sont indiscutables. Nous nous devions d’accompagner cet élan et d’apporter notre concours. Avec l’aide de l’État mauritanien en 2017, nous avons décidé de relancer le tourisme dans l’Adrar en mettant en place une série de vols vers Atar au mois de décembre de la même année. Le succès a été immédiat: 1.600 voyageurs dès la première saison. Pour la saison 2018-2019, 3.800 touristes ont débarqué à Atar. Du jamais-vu depuis de nombreuses années! Même si cette saison, ce chiffre est en recul (2.500 voyageurs) à cause de nouvelles négatives incessantes sur les pays du G5 Sahel dont fait partie la Mauritanie.

Maurice Freund: L’amalgame des problèmes au Mali, au Niger, sans parler du Burkina Faso, est amplement diffusé par la presse française. Il se répercute forcément sur la Mauritanie qui en pâtit. D’où une chute des réservations de près de 20% pour 2019-2020 mais qui, je l’espère, vont bientôt se redresser. D’autant que la Mauritanie prend la présidence tournante du G5 Sahel à compter du 25 février.

Sputnik France: Actuellement, à combien estimez-vous les pertes touristiques pour les opérateurs du Mali et les populations qui en vivaient (pays dogon, Touaregs, Djenne, Tombouctou en plus de Gao, etc.)

Maurice Freund: Évidement, seul le retour à la paix nous permettra de relancer l’activité touristique. Sans la paix, rien ne sera possible et elle passe par un accord préalable avec Iyad Ag Ghali pour pacifier le nord du Mali. En 2008, Point-Afrique Voyages transportait près de 35.000 touristes qui atterrissaient à Sévaré et à Gao. Nous avions formé des centaines de guides, de chauffeurs, de chameliers, de cuisiniers, de pinassiers, etc. Sans parler des retombées pour les hôteliers sur place, les mécaniciens et les garagistes, les commerçants. Bref, toute une économie solidaire qui s’était mise en place grâce à ce tourisme. Nous ne sommes jamais arrivés à Kidal, mais Iyad Ag Ghali, avec lequel nous avions des liens étroits et qui est un chef touareg très intelligent, avait bien compris l’intérêt qu’il y avait à laisser le tourisme se développer.