Mali: la MINUSMA quitte précipitamment son emprise de Kidal sans rétrocession à l’armée

Alors que le départ définitif des casques bleus des Nations Unies est prévu le 15 novembre prochain de la ville de Kidal, la mission onusienne s’est retirée précipitamment de son emprise, le mardi 31 octobre 2023. L’armée malienne a regretté ce départ précipité en dénonçant une des violations du calendrier de rétrocession des emprises.

Après Aguelhok, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a quitté définitivement son emprise de Kidal. Dans un communiqué, la MINUSMA a annoncé avoir mis fin à sa présence dans la région de Kidal aujourd’hui, suite au départ des derniers membres de son personnel par avion et par convoi terrestre. « Le dernier convoi des Casques bleus a quitté Kidal par la route ce matin pour Gao et a malheureusement fait l’objet de deux attaques à l’engin explosif improvisé sur son trajet, causant des dommages matériels », a indiqué le communiqué de la MINUSMA. Sur les images largement partagées sur les réseaux et vérifiées par nos soins, l’on voit camions chargés et des blindés avec la couleur des missions de maintien de la paix de l’ONU quittés le camp de Kidal. Pendant ce temps, les groupes armés du cadre stratégique permanent étaient à la porte pour faire leur entrée dans le camp.

La mission onusienne évoque des conditions de sécurité extrêmement difficile ayant précipitée son départ avant le délai prévu dans le calendrier de rétrocessions. « Les conditions de départ de toutes ces bases ont été extrêmement difficiles et éprouvantes pour de nombreuses raisons, toutes complètement indépendantes de la volonté de la Mission, y compris la détérioration de la situation sécuritaire et les menaces multiples qui en découlaient pour les Casques bleus », se justifie la MINUSMA, ajoutant que la décision de ce retrait accéléré a été prise pour préserver la vie des casques bleus dans un environnement opérationnel particulièrement complexe. La MINUSMA annonce avoir été contrainte de détruire et de mettre hors service des équipements sensibles appartenant aux pays contributeurs de troupes ou de police et aux Nations Unies.

Cette situation n’est pas du goût de l’armée malienne qui, dans un communiqué publié, a exprimé son regret suite à ce départ que ne respecte nullement les conditions de retrait adoptées par la mission onusienne. « Nous avons appris, ce 31 octobre 2023, le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Nous constate une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait n’a point fait l’objet de rétrocession de cette base aux FAMa comme stipulé dans le calendrier d’occupation des emprises Minusma par les FAMa », a regretté l’armée malienne dans un communiqué. Pour la partie malienne, cette situation de départ précipité met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal.

Le départ de Kidal marque ainsi la fermeture de la huitième base de la MINUSMA sur un total de 13, dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu’à Bamako, la capitale. Depuis juillet, la Mission a retiré du Mali près de 6 000 membres du personnel civil et en uniforme, dans le cadre de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette même résolution oblige la MINUSMA a rétrocédé ces emprises à l’armée malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

