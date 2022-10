La mairie du District de Bamako a réceptionné des équipements d’assainissement offerts par le gouvernement de la République du Mali. La remise de ces équipements d’assainissement à la ville de Bamako est une volonté des plus hautes autorités à accompagner le processus de décentralisation en cours dans notre pays. Elle permettra de renforcer l’efficacité et l’efficience de la Direction des Services urbains de voirie et d’Assainissement (DSUVA) sur le terrain au regard de l’insalubrité croissante dans la ville suite à l’arrêt des activités de prestation de service de la Société Ozone Mali.

L’événement entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets dans le District de Bamako. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles de la DSUVA à faire face à la maîtrise de la production de déchets solides estimée à 4000 m3/jours. Les équipements sont composés de 2 pelles chargeuses, deux semis remorques 60 m3, 4 camions de 40 m3 et un camion de 20 m3. La première adjointe au maire du District de Bamako a adressé, au nom du Conseil du District et des populations de la ville de Bamako, les remerciements et la gratitude aux plus hautes autorités qui ont accompagné la mairie du District. Elle a donné l’assurance que les équipements ainsi acquis feront l’objet d’une plus grande attention et seront utilisés à bon escient.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :