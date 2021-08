Obtention du titre de séjour au Congo : Les Maliens bénéficient d’un allègement des conditions

Les autorités congolaises facilitent l’obtention des titres de séjour dans leur pays grâce au plaidoyer du Haut conseil des maliens de l’extérieur. Le processus qui vient d’aboutir avait été initié lors de la mission du président Habib Sylla, portant sur l’intronisation du président élu, Monsieur Bouya Coulibaly, comme président du Conseil de base.

« Lors des entretiens avec les hautes autorités et les services en charge de la gestion des étrangers, le président Habib Sylla et le président du Conseil de Base, M. Coulibaly, avaient plaidé pour l’assouplissement en faveur des Maliens dans le traitement de leurs dossiers de demande de visas de séjour », explique la cellule de communication du Hcme.

Mais, les autorités ont exigé que les requérants se munissent d’un passeport. Bouya Coulibaly, avait ainsi mené des efforts auprès de la mission diplomatiques, des autorités et des services en charge de délivrance du passeport malien.

Ainsi, une mission d’enroulement au Nina et de délivrance sur demande du président du conseil de base, appuyé par le président Sylla, a permis la délivrance de plusieurs fiches individuelles et de passeports.

«Les documents transmis aux autorités congolaises viennent d’être traités favorablement en y apposant le sésame tant recherchée. Ce qui permettra à plusieurs demandeurs de sortir de l’illégalité », informe la cellule de communication du Hcme.

A noter que ce résultat est non seulement celui du leadership du président Sylla et des efforts sur le terrain de Bouya Coulibaly, l’ambassadeur du Mali au Congo et le Consul, mais il est aussi le fruit de la collaboration efficace entre le Hcme et les autorités des deux pays frères.

Adama DAO

