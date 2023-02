Retour volontaire des migrants maliens : 293 compatriotes au bercail entre janvier et février 2023

Depuis la signature d’une convention de partenariat le 16 janvier dernier entre le Ministère des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 293 compatriotes sont retournés volontairement au Mali en provenance du Niger.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’assistance et de protection à 600 migrants Maliens pris en charge par l’OIM dans le centre d’accueil de migrants à Assamaka dans la région d’Agadez au Niger, le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Alhamdou AG ILYENE et le chef de mission de l’OIM au Mali, Pascal REYNTJENS ont signé un accord de partenariat le 16 janvier 2023.

Alors qu’en décembre 2022, grâce au programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM Mali, 976 migrants dont 943 (863 hommes et 80 femmes) Maliens et 33 internationaux (13 hommes et 20 femmes) ont pu rentrer chez eux en sécurité et dans la dignité.

A celles-ci viennent s’ajouter 293 autres migrants tous Maliens qui ont accepté de retourner volontairement au bercail. En amont, le 24 janvier 2023, 149 migrants Maliens ont été accueillis à l’aéroport international Président Modibo Keita par le Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine Alhamdou Ag ILYÈNE accompagné des autorités sécuritaires, sanitaires, les agents de l’OIM et les représentants des associations des maliens établis à l’extérieur.

En outre, Mohamed Ag Albachar, le Chef de Cabinet du Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a accueilli, le mardi 07 Février dernier dans le même aéroport international Modibo Keita à Bamako, 144 autres de nos compatriotes tous adultes, retournés volontaires en provenance du Niger.

Après avoir été testés négatifs à la COVID-19 avant le départ, ils ont ensuite été conduits à la Cité d’accueil du Ministère où ils ont été pris en charge par les agents du Ministère et les partenaires.

Toutes ces personnes ont bénéficié de l’aide de l’OIM en partenariat avec le Gouvernement du Mali dans le cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants en Afrique financée par l’Union européenne, et de l’initiative : « Coopération en matière de migration et partenariats pour des solutions durables »

Rappelons que ce vol est le premier d’une série de cinq (5) organisée par l’OIM qui ramènera d’ici fin février 750 de nos compatriotes en détresse au Niger.

Il faut noter qu’en décembre 2022 grâce aux efforts du département du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration Africaine et de ses partenaires, 259 migrants Maliens ont été accueillis par Mohamed Ag Albachar Chef de Cabinet du Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine au nom du Ministre Alhamdou AG ILYENE respectivement, le mardi 6 et le vendredi 9 décembre 129 et 130 de nos compatriotes retournés volontaires en provenance du Niger et d’Algérie via deux vols charters des compagnies Balkan Holidays Airlines et Air Algérie.

Parmi les compatriotes retournés il y a 4 femmes et 10 enfants mineurs.

Ce mois de décembre 2022 il y a 5 autres vols programmés en provenance du Niger et de la Libye qui permettront à 750 de nos compatriotes de revenir au Mali.

Oumar Sawadogo

