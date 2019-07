Huit albums sortis se vendant à des millions d’exemplaires dans le monde entier; deux fois lauréats du prestigieux prix Les Victoires de la musique ; deux fois lauréats de la BBC Radio 3 Awards pour la musique du monde; les lauréats de la catégorie Meilleur groupe aux British Songlines Music Awards; et trois nominations aux American Grammy Awards – il n’est pas étonnant qu’Amadou & Mariam aient été nommés plus d’une fois comme les ambassadeurs de la musique africaine les plus réussis du XXIe siècle.

Au plus fort de leur carrière, près de 20 ans après la sortie de leur premier album, ils s’installent à Paris. En 2003, ils ont été approchés par le célèbre musicien français Manu Chao, qui a produit leur cinquième album “Dimanche à Bamako“. Cet album marque le lancement de leur grand succès international, atteignant le statut de multi-platine et remportant des prix très convoités. Leur succès s’est poursuivi avec la sortie de leur album suivant, “Welcome to Mali“, en 2008, leur permettant de remporter une autre nomination aux Grammy Awards de la meilleure musique du monde contemporaine. Stars de renommée internationale, Amadou & Mariam collaborent avec des artistes de premier plan tels que Damon Albarn, David Gilmour, Santigold et K’NAAN, se produisant sur des scènes de premier plan dans le monde entier ainsi que dans des festivals et des événements musicaux de premier plan.

Près de dix ans après leur dernière représentation en Israël.

