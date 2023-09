Première édition de «voice2rep» d’accountability lab Mali : Le rappeur «Immortel» sur la plus haute marche du podium

La première édition du concours «Voice 2Rep» d’Accountability Lab Mali (ALAB/Mali) a connu son épilogue vendredi dernier (22 septembre 2023) sur le terrain de Korofina Nord en commune I du district de Bamako. Sur les 5 finalistes, c’est le rappeur Isac Diabaté dit «Immortel» qui a été sacré par le jury.

La seconde et dernière finale du concours «Voice 2Rep» d’Accountability Lab Mali (ALAB/Mali) a été une grande réussite. En effet, vendredi dernier (22 septembre 2023), les 5 finalistes ont livré des performances de haut niveau au public s’était massivement déplacé sur le terrain de Korofina Nord. Ils ont ainsi confirmé tout le talent démontré lors du premier concert organisé le 15 août 2023 à Daoudabougou. Ce jour, le public avait bravé la pluie pour être des témoins privilégiés des prestations de ces talents en herbe et d’autres artistes invités.

Les 5 finalistes étaient Isac Diabaté dit «Immortel», Boubacar Sidiki Traoré dit «Lby», Ramata Coulibaly dite «Tarza», Abdoulaye Coulibaly alias «Star Dou» et Diagui Koné alias «Diaguiss». Après des semaines de compétition, les finalistes ont su convaincre le jury et le public avec leurs textes engagés et leur talent musical. Au finish, c’est le rappeur «Immortel» qui a été déclaré vainqueur de cette première édition de «Voice 2Rep» avec son titre «Démocratie». Mais, reconnaissent les le public et les organisateurs, les 4 candidats n’ont pas non plus démérité. Chacun a d’ailleurs reçu un trophée. «Des opportunités, quand elles vont se présenter en termes de formation, production et de promotion, seront équitablement partagées entre les jeunes talents», assure Souleymane Kalifa Bouaré, responsable du projet.

L’objectif de ce concours était de sensibiliser la jeunesse à travers la musique consciente afin de contribuer à promouvoir les valeurs de civisme et de citoyenneté dans notre pays. Il faut rappeler que l’ambassadeur de cette première édition était le célèbre et talentueux rappeur engagé, Ismaila Doucouré alias «Galedou Master Soumy». A noter que les clips vidéo des différentes œuvres en compétition sont maintenant disponibles sur YouTube.

M Bolly

