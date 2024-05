Star Blon (vestibule des stars) : Assitan Diarra dite Mamy remporte un 1 million F CFA

La finale de la 1re édition de l’émission de téléréalité “Star Blon”, produite par Prestige Consulting en partenariat avec le Thé Touli Bon Bon s’est déroulée le samedi 4 mai dernier, au Palais de la Culture. A l’issue des prestations des jeunes artistes musiciens, Assitan Diarra dit Mamy a remporté la première place et une somme d’un million F CFA.

L’événement était présidé par Fanta Kéïta, représentant de Fatoumata Batouly Niane, patronne de l’entreprise Touli Bon Bon qui sponsorisait cette 1re édition, en présence des membres du jury notamment Mariam Koné, artiste musicienne, Mohamed Diaby, artiste musicien, Djibril Coulibaly, enseignant à l’Institut national des arts (INA), Aminata Cissé, actrice culturelle.

“Star Blon” ou vestibule des stars est une émission de téléréalité diffusée sur la télévision TM1. Elle a pour objectif de coacher, appuyer et donner la chance aux jeunes artistes de réaliser leurs rêves en devenant une star de la musique malienne. Ils étaient au nombre de six jeunes artistes à se qualifier pour la finale : 5 filles et 1 garçon (Aminata Ly, Aoua Tounkara, Fanta Kouyaté, Aminata Traoré, Assitan Diarra dite Mamy et Balla Dramé). Pour cette finale, chaque candidat a fait une prestation de 3 morceaux sous forme de concert géant. Après les prestations, les membres du jury ont retenu Assitan Diarra dite Mamy comme lauréate. En plus des cadeaux du sponsor, elle a empoché 1 million de F CFA. La patronne de l’entreprise Touli Bon Bon, Fatoumata Batouly Niane, a décidé de recevoir les trois premières de la finale, ainsi que les musiciens de l’orchestre qui ont accompagné les jeunes artistes.

Dans son intervention, le PDG du Prestige Consulting, Ismaël Ballo dit Ballody, a indiqué qu’il est très satisfait du bon déroulement de cette première édition de l’émission de téléréalité “Star Blon”. “Avant de lancer ce projet, j’avais dit à mon équipe que nous allions nous jeter dans un projet en faisant la somme de nos expériences acquises durant des années. Après la présélection avec plus de 400 candidats, nous avons décidé de retenir 18 candidats.

Ces candidats ont été formés par les professionnels de la musique dans une résidence. Ils ont appris beaucoup de choses sur la musique et le comportement de l’artiste sur la scène durant leur séjour à la résidence. Cette 1re édition a été une très grande compétition pour les jeunes, mais surtout dans le fair-play. Nous profitons de l’occasion pour remercier le sponsor Thé Touli Bon Bon pour son accompagnement dans la réussite de l’émission”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que l’émission est diffusée sur la télévision TM1.

Mahamadou Traoré

