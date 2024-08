Word Music Charts Europe : Bassékou Kouyaté et Amy Sacko dominent le classement de juillet

Les albums d’inspiration africaine et afro ont impressionné dans les World music charts Europe de juillet 2024. Ils sont six parmi les 20 premiers. Et le Mali est particulièrement à l’honneur dans ce classement avec la première place occupée par «Djudjon» de l’autre célèbre couple d’artistes maliens, Bassékou Kouyaté et Amy Sacko avec sa sublime et suave voix pour rehausser la virtuosité de son époux.

A la première place du hit du World music charts Europe de juillet 2024, on retrouve «Djudjon» du couple de griots maliens, Bassékou Kouyaté et Amy Sacko. L’artiste ivoirien, Dobet Gnahoré est classé 2e avec «Zouzou». À la 5e place, on retrouve «Maqeda» du groupe éthio-italien Atse Tewodros Project, suivi de «L’bnat» du groupe marocain Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou à la 7e place. «Omonile-Son of the Soil» du musicien nigérian Atanda est 16e, tandis que «Gente» de Nancy Vieira du Cap-Vert occupe la 20e place.

Sorti via «One World Records», «Djudjon» invite les auditeurs à découvrir l’univers musical d’un couple atypique, Bassékou Kouyaté et Amy Sacko. «Les natifs de Garana nous invitent à voyager vers la source où tout a commencé pour Kouyaté et son autre compagnon de longue date, le ngoni, un instrument à cordes d’Afrique de l’ouest», écrit One World Records. «Kouyaté et Sacko nous chantent leurs peurs et leurs espoirs pour l’avenir, nous donnent des conseils philosophiques et chantent des hommages à l’empire bambara», précise le producteur qui rappelle que «Djudjon» est le premier album du couple entièrement produit au Mali par des Maliens.

World Music Charts Europe est compilé pour le compte du World Music Workshop de l’Union européenne de radiotélévision à partir de listes de lecture de 44 producteurs de radio dans 25 pays européens.

M.B

Commentaires via Facebook :