Dialogue inter-maliens : Le Colonel Assimi Goïta a lancé la phase nationale

Le Président de la transition, Colonel Assimi Goïta, a officiellement lancé la phase nationale du Dialogue national inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale lundi dernier (6-10 mai 2024) au Cicb.

Le lancement des travaux de la phase nationale du dialogue inter-Maliens (DMI) pour la paix et la réconciliation nationale a été marqué par une forte représentation de toutes les couches sociales et professionnelles du pays. L’événement a été marqué par 3 interventions prononcées par Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, le président du comité de pilotage et le chef de l’Etat Colonel Assimi Goïta. Selon le Comité de pilotage du DMI, environ 3 000 personnes doivent prendre part à cette phase finale. Durant une semaine, du 6 au 10 mai 2024, les membres des différentes commissions (commission paix, réconciliation nationale et cohésion sociale ; commission questions politiques et institutionnelles, commission économie et développement durable ; commission aspects sécuritaires et défense du territoire) vont échanger et trouver des pistes de solutions qui seront inscrites dans un document au profit d’un Mali meilleur qu’il ne l’était déjà.

Cette dernière phase devra aboutir à des recommandations finales. Jusqu’à vendredi, des participants venus de tout le pays, ainsi que des réfugiés installés dans des pays voisins, finaliseront leurs attentes et propositions. Voulu par les autorités de la Transition, particulièrement le président Goïta, ce dialogue a pour but de ramener la paix au Mali. Il faut noter que, le jeudi 2 mai 2024, le Cicb a abrité un atelier d’information et d’échanges avec les médias sur la couverture du DMI.

