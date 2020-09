Moctar Ouane, suite à sa 1ère rencontre avec Bah N’Daw et le vice-président : « Dès que les ministres seront désignés, la déclinaison de la feuille de route ira assez vite »

A peine d’être nommé, le Premier ministre Moctar Ouane est, ce lundi 28 septembre, parti à Koulouba pour sa première rencontre avec Bah N’Daw, président de la transition et Assimi Goita, vice-président. Via cette rencontre, il s’agissait d’évoquer les différentes questions du moment.

Nommé fin de la semaine dernière, le nouveau Premier ministre s’est rendu au palais de la présidence de la République du Mali. Ce pour un entretien avec ses nouveaux chefs. Suivant son intervention, c’était une première prise de contact à la suite de l’investiture du président Bah N’Daw et du vice-président Assimi Goita. « Cette première rencontre était, selon le chef du gouvernement, une rencontre d’échange et d’information générale en vue de la prise en charge des questions prioritaires de manière avancée ».

Aux dires de Moctar Ouane, les priorités du moment ont été clairement définies dans la charte de la transition par les Maliens. Et de tenir à préciser que par priorité, il faudra d’abord faire face à l’impératif sécuritaire, la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Par cette rencontre avec ses nouveaux chefs, M. Ouane souligne qu’il s’agissait aussi de voir dans quelle mesure les différentes réformes voulues par le peuple soient « le plus rapidement et efficacement » possibles. Saisissant l’occasion, il a également parlé de la problématique des réformes institutionnelles qui doivent être engagées dans les prochains jours : la question de la constitution, celle du fichier électoral… « Dès que les ministres seront désignés, la déclinaison de la feuille de route ira assez vite », a-t-il annoncé, ajoutant d’autres précisions de détail : « Nous avons parlé de tout cela de manière à nous assurer de la mise en route rapide, cohérente, harmonisée et efficace de la feuille de route ».

Mamadou Diarra

