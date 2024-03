Vendredi, dans l’après-midi, dans le cadre de la tenue de la Semaine Nationale pour l’Harmonisation et l’utilisation des Symboles de l’Etat, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux a organisé une journée d’information à l’intention des Hommes de média sur le sujet. C’était au Mémorial Modibo Keïta en présence de Mohamed Maouloud Najim, Président du Comité d’organisation de ladite Semaine, entouré de ses collègues.

Cette rencontre était centrée sur la présentation des différents Symboles de l’Etat ainsi que leurs significations. Elle a été faite par Mme Maïga Mayi Niaré, membre de ce Comité, outre les échanges avec l’assistance sur le thème.

Ainsi, dans son intervention, Mohamed Maouloud Najim, aussi Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau a souligné que cette initiation est une initiative du Président de la Transition partant d’un constat sur l’utilisation peu conforme des symboles de l’Etat. A savoir les Sceaux, les Armoiries, le Drapeau, la devise et l’hymne national. « Il a donné des instructions qui ont été traduites par l’organisation de cette semaine consacrée à l’Harmonisation et à l’Utilisation des Symboles de l’Etat, de manière à ce que toute la Haute Administration, toutes les Institutions de la République puissent se retrouver et être entretenues par le contenu de ces différents Symboles. Aussi, s’imprégner du contenu de la loi pour désormais faire l’effort d’éviter que les uns et les autres les utilisent de manière différente parce qu’il s’agit des Symboles de la même République et il n’est pas tolérable qu’on continue à les utiliser différemment… C’est les mêmes Symboles, tout le monde doit utiliser les symboles tels qu’ils sont décrits par la loi » a-t-il précisé.

Aussi, s’agit-il, d’informer et sensibiliser l’ensemble de l’Administration et des Institutions de la République de l’existence de ces Symboles et de leurs formes légales. Parlant du résultat attendu de cette semaine, il a éclairé sur l’identification de certains nombres d’insuffisances, parfois au niveau de la loi qui est muette sur certains sujets et souvent la sous-information sur certaines lois. « L’objectif, c’est de faire connaitre la loi, de la faire appliquer par tout le monde et de combler les insuffisances et d’adopter la loi là où elle n’a pas été prise, pour expliquer aux Maliens comment utiliser tel ou tel symbole » a synthétisé M. Najim.

Pour apporter de la communication sur la création des Armoiries et les modalités de reproduction des Armoiries et d’impression du Sceau de l’Etat, des autres Sceaux officiels, des timbres secs sous forme de presse et cachets, le Directeur National Adjoint des Affaires Judiciaires et du Sceau, Yaya Karembé, a signifié qu’il y a une loi et son décret sur ceux-ci. Notamment la Loi 07-018 du 26 février 2007 et le Décret N°07-213/P-RM du 26 juin 2007.

Egalement, pendant cet évènement, l’Assistance a eu droit à une master class du Pr Issa N’Diaye sur lesdits Symboles.

Mariam Sissoko

