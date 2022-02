-Le but de la visite est d’identifier comment l’UNDSS ( département sûreté et sécurité) peut soutenir au mieux la MINUSMA et l’équipe pays pour assurer la sûreté et la sécurité de leur personnel et de leurs installations

Le Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité des Nations Unies, Gilles Michaud, a entamé, mercredi, une visite officielle au Mali, a annoncé la mission onusienne au Mali (Minusma) dans un communiqué.

Michaud a rencontré, mercredi matin, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali ,El-Ghassim Wane, précise le communiqué.

Wane a informé la délégation onusienne des récents développements politico-sécuritaires, ainsi que du travail de la Mission pour soutenir le dialogue entre les autorités de la Transition et leurs partenaires internationaux.

Michaud a expliqué que le but de sa visite est d’identifier comment l’UNDSS (Le Département de la sûreté et de la sécurité) peut soutenir au mieux la Minusma pour assurer la sûreté et la sécurité de leur personnel et de leurs installations.

Plusieurs rencontres sont à l’agenda de la délégation onusienne dirigée par Gilles Michaud, avec notamment les autorités maliennes, les représentants des agences de l’ONU au Mali et les acteurs internationaux impliqués dans les différents processus en cours au Mali, précise la Minusma.

Le Mali fait face à un embargo économique imposé par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui comprend la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays membres et le Mali et la suspension de toutes les transactions commerciales.

Au niveau de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, les chefs d’État ont décidé du gel des avoirs de l’État malien à la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

