«Etrange destin de Wagrin » oui, pourquoi pas « Etrange destin de SBM alias le tigre » ? Finalement la comparaison ne serait pas si saugrenue, au regard de certaines similitudes entre les deux grandes destinées. Brillant homme d’Etat et grandement craint par ses pairs en politique, du fait de son homérique pragmatisme notoire à se défaire de l’adversité tel Wagrin, Boubèye alias Le Tigre fut le personnage le plus mythique et controversé de l’histoire politique du Mali pour diverses raisons.

L’homme, en effet, était doté d’une finesse d’esprit et d’une grande connaissance transversale sur des questions inhérentes à la gestion de l’État largement au-dessus de la moyenne. Sa personnalité flegmatique et glaciale rendait abyssal son mystère. Quant à son parcours politique digne de celui d’interprète d’un Wagrin, c’est juste immense pour le jeune journaliste qu’il fut sous le régime dictatorial du général Moussa Traoré qu’ il n’a pas hésité à braver. Sans être exhaustif sur les qualités d’homme d’Etat de l’illustre disparu on se garderai, par humanisme soudanien, de faire étalage de son passif qui faisait de lui le parfait gibier de potence aux yeux de deux des trois plus grands leaders religieux musulmans et de bon nombre de ses compatriotes. En tout cas, SBM, l’homme aux qualificatifs indénombrables, aura tout le long de sa carrière au plus haut sommet de l’Etat impressionné tout en inspirant une peur noire.

Ce lundi 21 mars 2022, Soumeylou Boubèye Maïga, après des mois de détention, a tiré sa révérence à Clinique Pasteur où il était hospitalisé depuis décembre. Tout comme Wagrin au soir de sa vie, Le Tigre a inspiré plus de commisération que de crainte.

Ousmane Tiemoko Diakité

Soumeylou Boubèye Maïga

Le Tigre rejoint sa derrière tanière

Craint par ses adversaires et admiré par ses partisans, le “Hérisson’’ pour certains, le “secretocrate malien” pour d’autres, le ‘’Tigre de Badalabougou’’ ne rugira plus. Soumeylou Boubèye Maïga est décédé le 21 mars 2022, quelques mois après son admission à la polyclinique Pasteur de Bamako, où il avait été transféré après la dégradation de son état de santé.

En détention dans une affaire de détournement présumé, depuis août 2021, l’ancien Premier ministre a longtemps séjourné à la Maison centrale d’arrêt de Bamako, suite notamment à son inculpation pour «faux et usage de faux et favoritisme» dans le dossier dit d’achat d’équipements militaires et d’acquisition d’un avion présidentiel en 2014 es qualité ministre de la Défense. L’achat de cet avion avait été dénoncé par le Bureau du vérificateur général (BVG), autorité malienne indépendante, qui avait mis l’accent sur une kyrielle d’irrégularités dont des trafics d’influence et des favoritismes.

Combattant de première heure du mouvement démocratique, il fut l’un des rares hommes politiques qui ont eu l’audace de dire au général-dictateur, Moussa Traoré, ce que personne n’osait penser. C’est dans ce combat pour la liberté et la démocratie que l’homme croisa le chemin d’hommes et femmes appelés à marquer la vie politique de la jeune démocratie malienne après la chute du régime de général Moussa Traoré.

Né un 8 juin, SMB a. Eu jusqu’au bout à un destin présidentiel qu’il n’accomplira pas finalement, même s’il a occupé les plus hautes responsabilités et non des moindres. Grand serviteur de l’Etat, l’ancien journaliste a été notamment Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta entre 2017 et 2019 où il fut contraint à la démission après le massacre de quelque 160 civils en à Ogossagou et une série de manifestations dénonçant la mauvaise gestion du pays. Auparavant, il fut ministre de la Défense d’IBK, de 2013 à 2014, ministre des Affaires étrangères d’Amadou Toumani Touré jusqu’au coup d’État de 2012, ministre de la Défense sous Alpha Oumar Konaré dont il a dirigé le régime d’une main de fer en étant chefs des services de renseignements.

Militant des premières heures de l’Adema-Pasj, il suspend ses activités au sein de la ruche suite aux fissures occasionnées par le choix du candidat pour la présidentielle de 2013. Il décide ainsi de porter avec d’autres hommes de conviction la candidature d’IBK. Il lance pour ce faire sa propre formation politique, l’ASMA-CFP (Alliance pour la solidarité au Mali- Convergence des forces patriotiques). Parti en miniature à sa création, l’ASMA-CFP est subitement devenu le grand fleuve vers lequel ruissellent tant d’affluents au point de de se hisser, à la fin du mandat de la 5è législature, au rang de deuxième force politique à l’hémicycle.

SVM repose depuis le 24 mars au cimetière de Niaréla, après qu’un dernier hommage lui a été rendu par ses parents, amis et camarades de lutte qui l’ont accompagné à sa derrière demeure à l’âge de 67 ans.

Amidou Keita

