Le Président et l’ensemble des Membres du Comité de Pilotage du Dialogue Inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale ont appris, avec une profonde affliction, le décès de Monsieur Adama SAMASSEKOU, porte-parole du Comité de Pilotage et ancien Ministre.

A sa famille durement éplorée, à ses proches, collaborateurs et amis, le Président du Comité de pilotage présente ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos de l’âme du disparu.

Le Comité de pilotage perd en sa personne une expertise avérée, un sage qui a une connaissance profonde du pays et de ses réalités contemporaines. Le ministre Adama SAMASSEKOU aura été de tous les combats et a servi son pays jusqu’à son dernier souffle.

Sa présence au Comité de Pilotage est la preuve éloquente de son engagement constant pour le Mali, malgré le poids de l’âge.

Le Président et l’ensemble des membres du Comité de Pilotage du Dialogue Inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale restent convaincus que l’immense héritage intellectuel de l’illustre disparu sera préservé pour servir les générations futures.

Bamako, le 23 février 2024

P/LE PRESIDENT

P.O Le Vice-Président

Pr. Jean Bosco KONARE

