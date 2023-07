Hier dimanche 23 juillet, l’arène politique a appris avec consternation action le rappel à Dieu du président du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ). Marimantia Diarra puisque, il s’agit de lui, est décédé chez lui à Bamako à l’âge de 75 ans. L’annonce a été faite par le Comité exécutif du parti dans un communiqué signé par le 4e vice-président Moustapha Dicko. Si on ne connaît pas de quoi il souffrait, on sait que le membre du CNT venait juste de rentrer d’un séjour médical à l’étranger.

Le Comité Exécutif, après avoir salué le parcours militant de l’homme politique, retient également sa dédicace aux valeurs de démocratie et de liberté pour son pays et pour l’Afrique toute entière. Tout en s’engageant à poursuivre «le noble combat politique pour plus de justice et de solidarité», les inconsolables responsables et militants de la famille politique du défunt promettent de porter le flambeau. Le Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ, au nom de l’ensemble des militants et sympathisants, s’associe par ailleurs à la douleur de la famille de l’illustre défunt en qui le Mali perd un acteur politique principal des trois dernières décennies. La famille politique de rappelle dans la foulée son riche parcours politique et professionnel au service des Maliens. «Ancien ministre, ancien député-maire, ancien député à l’Assemblée Nationale, membre du Conseil Nationale de Transition, Marimantia Diarra a été de tous les combats pour la démocratie, le développement à la base et pour le mieux-être des populations maliennes et au- delà de nos frontières… homme de dialogue, républicain, démocrate convaincu, infatigable artisan de la construction du Mali et de la cohésion nationale», relèvent ses camarades politiques pour qui ce parcours politique remarquable lui a valu l’estime et le respect du monde politique national.

L’Adéma-PASJ salue par ailleurs la mémoire de l’illustre défunt et prie pour son repos éternel.

Selon le même communiqué, les funérailles du défunt président du PASJ auront lieu aujourd’hui 24 juillet 2023, à son domicile sis à Kalaban-Coro, à partir de 16h.

Amidou Keita

