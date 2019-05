Qu’il fut affable ! Qu’il fut humain ! Avec toujours un petit temps pour rendre la politesse, s’enquérir des nouvelles de la famille, échanger sur le pays, l’Afrique et le monde. Même dans son opposition, Modyfut racé! Compétences avérées et reconnues, forte détermination, amitiés solides, qualités d’écoute impressionnantes : telles sont certaines des appréciations faites de ce grand élu qui s’en va. Sans doute, toutes tendances confondues, ses ex collègues députés l’auraient voulu là, encore avec eux, en pleine santé, en pleine vie, en train de faire son travail de contradicteur comme l’exige la démocratie. Hélas, rien n’entrave la volonté supérieure. Aucune qualité ne sauve de la mort comme aucun défaut ne la précipite. Ce moment de vérité est celle de Dieu, seule de Dieu, qui le convoque à sa guise, dans sa logique à Lui que simples humains et pauvres mortels, il ne nous sera jamais donné de comprendre. Tout ce qu’il y a à faire pour préparer le moment, c’est de savoir rester humbles, sincèrement humbles, c’est de nous aimer, de nous aimer sincèrement, d’éviter d’être les juges les uns des autres.

A notre sœur Baro, épouse fidèle et veuve inconsolable, nous présentons nos condoléances les plus émues. Que son admirable mari repose en paix ! Parlement du Mali, Soumaila Cissé, Ibrahim Boubacar Keita, amis et proches du défunt : que trouvent ici l’expression de notre profonde compassion et celle d’autre, bien plus nombreux qui ont côtoyé Mody N’Diaye, qui l’ont aimé et qui le pleurent !

Adam Thiam/Maliweb.net

