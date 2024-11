Les éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025 commencent ce vendredi 22 novembre dans les groupes A et C après les groupe B et D en février dernier. Ces éliminatoires se poursuivront jusqu’au 24 novembre à Dakar au Sénégal avec la participation du Mali dans le groupe A en vue de la qualification pour la phase finale prévue en Angola.

La sélection nationale de basketball Seniors du Mali se trouve au Sénégal depuis le lundi 18 novembre pour prendre part aux éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2005. Dans le groupe A, les Aigles basketteurs ont comme adversaires la R.D Congo, le Soudan du Sud et le Maroc qu’ils croisent respectivement le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 novembre.

Organisé par le Bureau régional de l’Afrique de la Fiba, l’Afroasket est une compétition quadriennale qui réunit 16 équipes nationales réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun. Avec son format atypique, les 16 équipes nationales se rencontrent à l’issue d’un tournoi de qualification de l’AfroBasket auquel participent 20 nations et qui se déroule sur trois périodes de qualification en février et novembre 2024 et se termine en février 2025, explique la Fiba qui indique également que l’édition 2025 de l’AfroBasket se tiendra en Angola. Ce pays qui a déjà organisé le tournoi à trois reprises (1989, 1999 et 2007). Elle aura lieu en août 2025.

A titre de rappel, l’instance dirigeante du football africain fait savoir que la Tunisie a remporté les deux dernières éditions du tournoi en 2017 à domicile avant de soulever son troisième trophée AfroBasket en 2021 à Kigali, au Rwanda. « L’AfroBasket comprend 36 matches, les finalistes jouant entre 6 et 7 matches, en fonction de leur qualification pour les quarts de finale. Par exemple, si une équipe se qualifie pour le tour suivant par le biais d’un match de classement des quarts de finale et va jusqu’en demi-finale, cette équipe aura joué 7 matchs, contrairement à une équipe qui se qualifie directement pour les quarts de finale et qui joue un match de moins. À la fin du tournoi, un « All-Tournament » et un « Most Valuable Player » sont désignés, ainsi que quelques distinctions individuelles. Toujours dans le cadre du nouveau système de compétition de la FIBA, les 16 équipes qui participent à l’AfroBasket se qualifient pour les éliminatoires africaines de la Coupe du monde », a fait savoir la Fiba.

Alassane Cissouma

