Après plusieurs jours d’annonces inquiétantes avec leurs lots d’incertitudes sur le sort de l’année scolaire qui pointe à l’horizon dans quelques semaines, la fin du suspense semble être donnée. Le gouvernement du Mali qui avait annoncé son intention de suspendre la subvention des écoles catholiques à partir de janvier 2025 est revenu sur sa décision. Après s’être entretenu avec les ministres immédiatement impliqués dans la gestion de cette affaire dont celui des Finances, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a déclaré ceci : “La décision de suspendre totalement la participation de l’Etat au financement à l’endroit des écoles catholiques est suspendue. Elle ne sera pas appliquée cette année. Si elle doit être appliquée, c’est dans une année. Ce temps sera mis à profit pour remettre tout à plat en résolvant tous les problèmes posés. Nous allons faire l’effort nécessaire de régler de façon définitive tous les problèmes qui sont posés. Voir ce qui est possible ou impossible de réaliser quand et pourquoi”. Fin de la recréation. Alors en classe !

Inondations : Quatre milliards mobilisés pour assister les sinistrés

Les inondations qui frappent le pays depuis le début de l’hivernage ont causé d’énormes dégâts en plus des pertes en vies humaines. Selon des chiffres communiqués par le gouvernement, le bilan établi, à la date du vendredi 23 août, s’élève à 122 cas d’inondations enregistrés dans 17 régions et le district de Bamako. “Ces inondations ont touché 7077 ménages, soit 47 374 personnes sinistrées dont 14 451 hommes, 13 576 femmes et 19 347 enfants. Elles ont occasionné 30 décès dont 12 à Ségou, 6 à Gao, 5 à Bamako, 3 à Koutiala, 01 à Koulikoro, 1 à Kayes, 1 à San, 1 à Kita et 104 blessés”, peut-on lire dans le communiqué d’une session extraordinaire du conseil des ministres, tenue le vendredi passé. Afin de pouvoir faire face à cette situation qui a amené l’Etat à déclarer “l’état de catastrophe national”, le président de la Transition instruit au ministre des Finances de “mobiliser 4 milliards de F CFA pour faire face aux conséquences des inondations, renforcer le Stock national de sécurité alimentaire et apporter l’assistance nécessaire aux ménages touchés”.

Olympiades de mathématiques : Bintou Flamoussou ramène le bronze

Déclarée première nationale avec 17,50 de moyenne, Bintou Flamousso Diallo a participé du 10 au 20 août 2024 à la 31e édition du concours des Olympiades de mathématiques. En Afrique du Sud, la bachelière défendait les couleurs du Mali en compagnie de cinq autres de ses camarades maliens (3 filles et 3 garçons). Sur 27 pays participants, le Mali a ramené le bronze en grande partie, grâce à sa première nationale, comme l’a fait croire le ministère de l’Education nationale : “Chaleureuses félicitations à Bintou Flamousso Diallo pour les médailles de bronze dans le classement des filles et dans le classement général des Olympiades de mathématiques 2024, à Johannesburg, en Afrique du Sud”. A rappeler que le concours a été remporté par le Maroc.

EDM : Une 4e centrale solaire à Fana

Après Sanankoroba, Safo et Tiakadougou-Dialakoro, une 4e Centrale solaire verra le jour à Fana dans les jours à venir. Cela, à la suite de la signature, le lundi 19 août, d’un protocole d’accord entre le ministère de l’Energie et la société chinoise Sinohydro Corporation Limited. D’une capacité de de 100MWc avec 50 MWh de stockage, le champ solaire possédera également, une ligne de transport et des ouvrages annexes à Fana afin “d’accroître la capacité de production du réseau électrique de notre pays et d’améliorer l’accès à l’électricité pour les habitants de la localité de Fana et de Bamako”, a fait savoir la Cellule de communication du ministère de l’Energie qui ajoute que : “En fonction de la disponibilité de l’étude de faisabilité faite dans le cadre du Parc solaire régional (PSR), le projet pourrait être réalisé en deux phases (60 MWc à la phase 1 et 40 MWc à la phase 2)”.

