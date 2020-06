Édito : le gros risque de tout perdre

Les Maitres du Mali actuel, ce sont bien les acteurs du M5-RFP. Leur sortie musclée du 5 juin et après les adhésions massives enregistrées pour la cause de la lutte a mis toute la République en mouvement. Le PM ; IBK, ses familles politiques et biologiques ; de hautes personnalités issues différentes sensibilités du pays… tout le monde joue sa partition afin de freiner l’élan des manifestants et les ramener à la raison. Leurs revendications ont une légitimé absolue reconnue de tous. Et cela a été plusieurs fois rendu public par tous les défenseurs des Institutions de la République.

Le Chef de l’État, en bon père de famille, a engagé des consultations tout en associant à sa démarche des hommes de trempe comme l’ancien président de la République, Moussa Traoré. Et pour sanctionner toutes ses tractations, IBK fait des annonces fortes pour la résolution de certaines revendications sociales. Grèves des enseignants, cas du chef de file de l’opposition, gouvernement d’union nationale… presque tout a été passé au peigne fin.

Ce résultat, c’est une victoire du Mali. Mais en premier, les citoyens engagés au sein du M5-RFP. Sans ambiguïté, leur lutte sera gravée de manière indélébile dans les annales de l’histoire contemporaine du Mali.

Ils doivent brandir cela comme un trophée de guerre. Mais l’effet de cette victoire semble se manifester dans leur corps dans le sens contraire. Ils boudent le président qui après avoir officiellement déclaré que sa main est tendue a jugé nécessaire de rencontrer des acteurs du mouvement. Grande surprise ! Ils expriment un niet catégorique à rencontrer IBK, balaient d’un revers de main toutes ses fortes annonces et foncent tout droit vers l’horizon inconnu avec pour objectif : détrôner le Président et tout son régime.

Dans le groupe, les individus qui imposent cette philosophie dans la tête de l’ensemble se trompent naïvement. Ils avancent des arguments qui ne tiennent pas la route et la plupart d’entre eux étaient déjà au garage politiquement. Ils doivent rendre grâce à Mahmoud Dicko, le très respecté Imam qui est l’à l’origine de ce mouvement. Il est suivi pour son sérieux et ceux-là qui ne peuvent même pas mobiliser leurs propres quartiers pour leur cause profitent de l’occasion et vont jusqu’à voler la vedette à l’Imam. La plupart des positions dures qu’ils avancent sont contraires au combat de Dicko.

Ces hommes et femmes qui surestiment leurs forces se trompent. Qu’ils reviennent à la raison pendant qu’il est temps. Accepter d’être membre d’un ensemble pour le Mali.

Sinon, le chemin sur lequel ils se trouvent est fatal. Ils risqueront de tout perdre. Qu’ils le sachent pour toujours : Les institutions demeureront !

Boubacar Yalkoué

Commentaires via Facebook :