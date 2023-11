FNIHM : Moussa Baga Samaké reconduit pour un mandat de 5 ans

En marge de la journée hôtelière tenue ce jeudi 9 novembre 2023, l’assemblée générale élective de la Fnihm a été organisée. A l’issue du vote à main levée pour ou contre une liste de 15 membres, Moussa Baga Samaké, candidat à sa propre succession, a été élu pour un nouveau mandat de 5 ans.

A la faveur d’une Assemblée générale élective tenue, ce vendredi 10 novembre 2023, les professionnels de l’hébergement et de la restauration ont renouvelé leur confiance en l’ancien président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière du Mali, Moussa Baga Samaké. En sa faveur, 25 délégués sur un total de 39 ont voté. La commission d’investiture du président a d’emblée livrer une liste de 15 membres en plus de 6 présidents d’honneur. Le président réélu a comme 1er vice-président Salif Diarra et son 2ème vice-président s’appelle Pinda N’diaye. Yamadou Diallo occupe le poste de secrétaire général.

Dans son intervention, le tout nouveau président a placé sa réélection sous le signe de la paix retrouvée au Mali, et surtout de la solidarité des membres de la Fédération. « Comme on l’a dit, c’est une fédération qui est là pour défendre nos intérêts afin de sortir de la situation difficile. Notre secteur traverse un moment difficile. Notre fédération doit s’atteler à la tâche pour que nous et l’Etat puissions trouver une solution », a affirmé le président Samaké.

C’est un président qui promet de se battre pour faire plus que ce qu’il a fait durant le dernier mandat. « On prie Dieu pour qu’il nous donne la force et la santé pour pouvoir continuer dans ce sens », dit-il. Et d’inviter le nouveau bureau à se mettre à la tâche pour pouvoir relever le défi.

Il n’a pas manqué de demander aux autorités du Mali un partenariat public-privé pour sortir de cette situation. « L’Etat et le privé ont chacun un rôle à jouer pour que les hôtels puissent être dans les bonnes conditions pour développer le pays. On ne peut pas développer un pays sans mettre les entreprises dans les conditions », a-t-il fait savoir.

Bazoumana KANE

