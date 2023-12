Innovations et transactions bancaires au Mali : La BDM-SA lance ses cartes prépayées MasterCard “A Dan”, “Laâfia” et “Elite”

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) continue d’innover ses produits et services pour se rapprocher davantage de sa clientèle. C’est dans ce cadre que la BDM-SA, en partenariat avec MasterCard, a lancé le mardi 5 décembre 2023 ses cartes prépayées “A Dan”, “Laâfia” et “Elite”. La cérémonie de lancement de ces cartes était présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui avait à ses côtés Ahmed Mohamed Ag Hamani (PCA de la BDM-SA), Ibrahima N’Diaye (l’Administrateur Directeur général de la BDM-SA) et Jean Charles Yallet (Directeur régional Afrique francophone sub-saharienne Mastercard).

Dans sa présentation desdites cartes, Moussa Kariba Bagayoko de la Direction de la Monétique et du digital a informé que la carte “A Dan” est une carte Mastercard prépayée rechargeable qui permet d’effectuer des paiements et des retraits localement et à l’international. Elle permet de recharger des fonds au gré des dépenses ponctuelles et récurrentes. La carte “A Dan” est destinée aux jeunes de 15 à 25 ans (étudiant au Mali et à l’extérieur). Concernant le plafond national et international, il a dit que la recharge minimale est de 5 000 F CFA. La recharge maximale est de 2 millions F CFA. Le cumul recharge mensuel est de 4 millions F CFA. La limite de retrait journalier est d’un million F CFA contre 2 millions F CFA pour la limite de paiement journalier.

La limite cash advance est d’un million F CFA. “La carte “A Dan” est le produit monétique d’appel parfait pour initier les étudiants à la gestion d’un budget sans aucun risque de dépassement. La carte permet, entre autres, les retraits d’espèces sur tous les guichets automatiques BDM-SA, des autres banques et à l’international (acquéreurs Mastercard) ; le règlement des achats en ligne ; la recharge et la décharge de la carte auprès du réseau étendu BDM-SA“, a-t-il précisé.

Les conditions tarifaires de la carte “A Dan”

Les conditions tarifaires sont, entre autres, redevance carte 10 000 F CFA ; frais de recharge : 1 % après l’adhésion ; retrait BDM-SA : gratuit ; retrait zone Uémoa : 500 F CFA ; retrait à l’international : 2 % ; retrait confrère : 500 F CFA ; achat zone Uémoa : gratuit ; achat hors zone : 1 500 F CFA ; recalcul PIN : 5 000 F CFA ; demande de solde GAB BDM-SA : gratuit ; demande de solde GAB confrères : 250 F CFA.

Carte “Laâfia” : aux dires de Moussa Kariba Bagayoko, la carte “Laâfia” est une carte Mastercard prépayée rechargeable au Mali et à l’étranger. Cette carte réservée pour les marchands (commerçants spécialisés dans le commerce général, les prestations de services, l’import-export régional transfrontalier ou domestique, grossistes effectuant des transactions à fort volume et à fréquence élevée, volume d’affaire mensuel supérieur à 1 million F CFA. “La carte “Laâfia” correspond parfaitement aux besoins des marchands qui ont une nécessité de se déplacer dans le pays, dans la sous-région ou à l’international avec des sommes importantes dans le cadre de leurs activités professionnelles”, a-t-il indiqué.

Comme fonctionnalités, la carte “Laâfia” permet, entre autres, les retraits d’espèces sur tous les guichets automatiques BDM-SA, des autres banques et à l’international (acquéreurs Mastercard) ; le règlement des achats en ligne ; la recharge et la décharge de la carte auprès du réseau étendu BDM-SA ; le transfert Carte à Carte via mobile permettant d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément ; la sécurité accrue grâce à la saisie du code PIN lors des opérations de retraits et de paiements.

Plafond national et international de la carte “Laâfia”

Comme plafond national et international, la recharge minimale est de 10 000 F CFA. La recharge maximale est de 2 millions F CFA. Le cumul recharge mensuel est de 6 millions F CFA. La limite de retraits journalier est de 1 500 000 F CFA contre 4 millions F CFA pour la limite de paiements journaliers. La limite cash advance est de 1 500 000 F CFA. La limite mobisend est de 2 millions F CFA. La limite Danaya Express est de 2 millions F CFA.

Les conditions tarifaires de la carte “Laâfia”

Les conditions tarifaires sont, entre autres, la redevance carte : 15 000 F CFA ; frais de recharge : 1 % après l’adhésion ; retrait BDM-SA : gratuit ; retrait zone Uémoa : 500 F CFA ; retrait à l’international : 2 % ; retrait confrère : 500 F CFA ; achat zone Uémoa : gratuit ; achat hors zone : 1 500 F CFA ; recalcul PIN : 5 000 F CFA ; demande de solde GAB BDM-SA : gratuit ; demande de solde GAB confrères : 250 F CFA.

La carte “Elite” : selon Moussa Kariba Bagayoko, la carte “Elite” est une carte Mastercard prépayée pour effectuer des paiements et retraits au Mali et à l’étranger. Cette carte haut de gamme permet de payer et de retirer de l’argent partout dans le monde. “Cette carte est le compagnon idéal pour les grands voyageurs. Elle ouvre un monde de services privilégiés et de réductions exclusives pour une clientèle exigeante d’expérience. Cette carte est pour les grands voyageurs, particuliers aux revenus élevés qui voyagent régulièrement, cadres, dirigeants et hauts fonctionnaires qui effectuent des missions à l’étranger avec des revenus mensuels supérieurs à 1 million F CFA”, a-t-il souligné.

Fonctionnalités de la carte “Elite”

Comme fonctionnalités, la carte “Elite” permet, entre autres, le transfert carte à carte via mobile permettant d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément ; les retraits d’espèces sur tous les guichets automatiques BDM-SA, des autres banques et à l’international (acquéreurs Mastercard) ; le règlement des achats auprès des commerçants ; le règlement des achats en ligne ; la recharge et la décharge de la carte auprès du réseau étendu BDM-SA ; la réduction exclusive sur des services liés aux voyages internationaux (Pri-celess cities, Wakanow, Chic outlet shooping villages) ; une assurance médicale gratuite valide pour tout l’espace Schengen.

Plafond national et international de la carte “Elite”

Comme plafond national et international de la carte “Elite”, la recharge minimale est de 25 000 F CFA. La recharge maximale est de 2 millions F CFA. Le cumul recharge mensuel est de 10 millions F CFA. La limite des retraits journaliers est de 2 millions F CFA contre 5 millions F CFA pour la limite de paiements journaliers. La limite cash advance est de 2 millions F CFA. La limite mobisend est de 2 millions F CFA. La limite Danaya Express est de 2 millions F CFA.

Les conditions tarifaires de la carte “Elite”

Les conditions tarifaires sont, entre autres, la redevance carte : 50 000 F CFA ; frais de recharge : 1 % après la première recharge ; retrait BDM-SA : gratuit ; retrait zone Uémoa : 500 F CFA ; retrait à l’international : 2 % ; achat zone Uémoa : gratuit ; achat hors zone : 1 500 F CFA ; recalcul PIN : 5 000 F CFA ; demande de solde GAB BDM-SA : gratuit ; demande de solde GAB confrères : 250 F CFA.

Siaka DOUMBIA

Ibrahima N’diaye, administrateur directeur général de la BDM-SA

“La mission de Mastercard est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive….”

Dans sa déclaration, Ibrahima N’Diaye (l’Administrateur Directeur Général de la BDM-SA) a fait savoir que la BDM-SA (1er groupe bancaire malien depuis 2006) entend améliorer la qualité de ses services et permettre à sa clientèle de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. “C’est pourquoi, la BDM-SA a noué un partenariat avec Mastercard à travers la mise à disposition de nouvelles cartes prépayées afin de faciliter les transactions de ses clients et non clients quels qu’ils soient”, a-t-il affirmé. Il a présenté Mastercard comme une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. “La mission de Mastercard est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sures, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats e de la passion, les innovations et les solutions de Mastercard aident les individus, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, Mastercard construit un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous“, a dit Ibrahima N’Diaye.

L’Administrateur Directeur Général de la BDM-SA a mis l’accent sur la nécessité pour les banques d’innover sans cesse dans la diversité et la qualité des offres afin de répondre aux besoins de plus en plus accrus, urgents de la clientèle, une clientèle de plus en plus exigeante dans un contexte de forte concurrence accentuée par la poussée des grands groupes financiers. “Face à ces exigences de plus en accrues, le salut de nos entreprises, notamment bancaires sera proportionnel à la capacité de nos équipes à faire preuve d’initiatives, d’innovation permanente à l’écoute des usagers des services bancaires”, a-t-il souligné. Il a signalé que le lancement des cartes est l’aboutissement de plusieurs mois de travaux intenses des équipes techniques de la BDM-SA et de leur partenaire Mastercard qui est une entreprise de renommée internationale connue et reconnue dans son domaine d’activité. Il a expliqué que la Banque de développement du Mali BDM-SA a toujours placé au cœur de son activité, l’innovation technologique afin de répondre efficacement aux besoins et préoccupations de sa clientèle. “C’est pourquoi, elle a été le précurseur et le leader sur le marché bancaire malien dans l’offre de plusieurs produits et services, notamment les produits monétiques qui ont fortement contribué à l’amélioration des usages bancaires au Mali, rapproché davantage la banque de sa clientèle et facilité le quotidien des usagers. L’offre des cartes prépayées MasterCard BDM-SA sur le marché s’inscrit non seulement dans le cadre de la mise en œuvre du 1er axe stratégique du Plan à moyen terme 2021-2023 de la BDM-SA portant sur l’amélioration continue de la qualité des services à la clientèle avec une forte orientation digitale, mais aussi dans la quête permanente de notre établissement à proposer des solutions adaptées aux besoins des différentes catégories de notre clientèle. Les nouvelles cartes prépayées MasterCard BDM-SA viennent compléter une gamme de moyens de paiement bien diversifiée et contribueront très certainement à ‘amélioration de l’inclusion financière dans l’espace UEMOA. En plus d’être des moyens d’achat, de dépôt ou de retrait, d’épargne, les cartes prépayées MasterCard BDM-SA ont la particularité d’être plus libres en ce sens que leur utilisation n’est pas liée à l’obligation de posséder un compte bancaire. Elles s’adaptent parfaitement à toutes les formes de mobilité et suivent ainsi les porteurs partout dans le monde”, a-t-il déclaré.

Il a rassuré les clients et partenaires de la BDM-SA qu’en plus d’être des supports faciles et efficaces pour leurs activités, les cartes prépayées MasterCard BDM-SA sont conçues selon une technologie de sécurité maximale intégrant les normes réputées de notre partenaire Mastercard. Il a rappelé qu’au sein du Groupe BDM, leur crédo est d’innover constamment pour répondre aux besoins et exigences de leur clientèle. “Il s’agit donc pour nous de proposer des solutions à la pointe de l’évolution, des solutions sûres et faciles d’utilisation pour une satisfaction de longue durée. Les cartes prépayées MasterCard BDM-SA que nous lançons officiellement répondent à cette démarche de notre établissement. Donc, chers clients et partenaires, faisons ensemble ce pas supplémentaire dans l’innovation avec nos cartes prépayées Mastercard BDM-SA en poche”, a-t-il préconisé.

A sa suite, Jean Charles Yallet, Directeur régional Afrique francophone sub-saharienne Mastercard, a exprimé sa gratitude envers les responsables de la BDM-SA pour leur collaboration dans la réalisation du projet des cartes Mastercard dont le processus a été long. A ses dires, le lancement des cartes Mastercard va faire avancer les finances en Afrique. “L’atteinte de cet objectif nécessite la collaboration, un partenariat avec un large éventail de participants. Et à la BDM-SA, nous avons trouvé un partenaire précieux et stratégiques avec laquelle nous allons travailler main dans la main pour faciliter la tâche à ses clients avec de nouvelles options et possibilités. La BDM-SA est un partenaire clé de Mastercard. Nous allons travailler avec la BDM-SA pour fournir une solution de paiement innovante aux consommateurs ainsi qu’aux clients de cette banque et protéger leurs offres grâce à une technologie de pointe. Notre objectif est de collecter un milliard de personnes dans le monde en économie numérique. Nous ne sommes pas loin d’atteindre cet objectif”, a-t-il fait savoir. Il est revenu sur les missions de Mastercard qui est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sures, simples, intelligentes et accessibles.

Avant de procéder au lancement des cartes, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo a dit que l’avenir de la banque se trouve dans l’innovation bancaire. “Et, c’est aux banques d’apporter des réponses aux besoins des jeunes qui sont beaucoup plus technologiques. Les cartes Mastercard permettront à la BDM-SA d’être la banque de demain”, a-t-il dit.

Siaka DOUMBIA

