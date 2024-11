Marchés pharmaceutiques africains : Une solution de transformation lancée

L’Alliance Tech for Trade de Prosper Africa a annoncé le 12 novembre dernier, un projet pilote de traçage pharmaceutique en Afrique du sud dans le cadre de la stratégie américaine de transformation numérique avec l’Afrique (DTA). Prosper Africa, l’e-Trade Alliance de l’USAID, IBM et la National Association of Boards of Pharmacy vont tester une solution pour transformer les marchés pharmaceutiques africains.

L’Alliance Tech for Trade (AT4T) de Prosper Africa lance son dernier projet pilote en Afrique pour tester sur le terrain une plateforme numérique destinée à apporter de la visibilité aux chaînes d’approvisionnement en médicaments en Afrique, créant ainsi un marché commercial plus transparent, plus efficace et plus sûr pour les médicaments.

Prosper Africa, l’e-Trade Alliance de l’USAID, IBM Consulting et la National Association of Boards of Pharmacy (NABP) collaborent pour lancer Pulse by NABP™ en Afrique du sud. Pulse connectera les sociétés pharmaceutiques américaines et mondiales comme Pfizer et Roche avec les distributeurs et pharmacies africains de ce marché émergent, permettant une meilleure communication entre les partenaires commerciaux, de la sécurité à cette chaîne d’approvisionnement et améliorer la capacité d’identification et de traçabilité des médicaments.

British Robinson, coordinateur de Prosper Africa, déclare : “Grâce à la Tech for Trade Alliance de Prosper Africa, dans le cadre de l’initiative Digital Trade for Africa (DTA), nous soutenons les partenariats entre entreprises pour tirer parti de la technologie et créer des produits/services qui catalysent les retours financiers et sociaux pour les africains et les américains. Nous sommes ravis qu’IBM utilise ses capacités d’IA Watson dans ce projet pilote pour aider à améliorer la traçabilité des médicaments exportés vers l’Afrique”.

La taille du marché pharmaceutique africain a été estimée à 26,85 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 3,4 % entre 2024 et 2030. Les entreprises américaines ont une opportunité importante de mieux comprendre les opportunités de marché de l’Afrique, tout en offrant aux pharmacies africaines la possibilité de monétiser leurs données en utilisant des outils d’IA pour créer des stratégies de vente plus efficaces.

Malgré les opportunités de marché, la distribution de produits pharmaceutiques en Afrique présente des défis commerciaux importants, notamment des chaînes d’approvisionnement fragmentées, des infrastructures médiocres et des différences de réglementation entre les pays. Cela peut entraîner des inefficacités de distribution, ce qui se traduit par une offre limitée de produits et des prix plus élevés pour les patients au point de vente.

En améliorant la visibilité de la chaîne d’approvisionnement, le projet pilote Pulse, proposé, a le potentiel de bénéficier aux distributeurs et aux pharmacies africains en améliorant les opérations, en réduisant la détérioration, en garantissant un stock cohérent et en créant des partenariats plus rentables avec des fournisseurs internationaux. Lors de la distribution du médicament, le pharmacien scanne le code-barres 2D.

Ibrahima Ndiaye

