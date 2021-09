Programme accélérateur pour les fournisseurs miniers : Neuf entreprises outillés par BARRICK Gold Corporation

Il s’agit de entre autres de : IMDEX; Africa Trade Market And Services (ATMAS); Proslab; Made Tracket

Après 13 mois de formation sur le Programme accélérateur pour les fournisseurs miniers, 9 entreprises locales participantes à ce programme ont reçu leurs attestations des mains des responsables de la Société BARRICK initiateur du programme. C’était au cours d’une cérémonie organisée par Baobab Intelligence & Développement (BID) le samedi 11 septembre dernier à l’hôtel Salam, couplée au lancement de la plateforme reliable suppliers. Elle était placée sous le parrainage du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, et de BARRICK Gold Corporation.

Les activités de cette première cohorte du programme accélérateur pour les fournisseurs miniers locaux initié et financé par BARRICK Gold Corporation à plus de 275 millions de FCFA, s’inscrivent dans la politique de développement de contenu local au Mali.

Dans sa présentation de l’accélérateur pour les fournisseurs miniers locaux, Mahamadou Diakité, Directeur exécutif BID, a rappelé que ce programme a pour but de renforcer la capacité des fournisseurs locaux afin d’améliorer leurs système de gestion et la qualité de leurs services. Il s’agira d’un programme de 13 mois conçu pour aider les entreprises du secteur privé à restructurer leurs activités et à élaborer des plans de transformation.

Durant le Programme, les entreprises évoluent en cohorte et suivent un calendrier prédéfini d’activités telles que : la formation sur des modules, des visites de sites et de bureau pour aider les entreprises à se structurer, des sessions de mise en réseau (networking), des séances de mentorat où chacun des entreprises, des séances de coaching a expliqué M.Diakité,.

A cet effet, le modèle de BID, selon son directeur exécutif, est une approche qui repose sur 4 piliers, que sont : le diagnostic, plan de développement organisationnel, plan de développement stratégique, suivi& évaluation.

Directeur Pays de BARRICK Gold Corporation, N’Golo Sanogo, a déclaré que la présente cérémonie marque un pas majeur vers la concrétisation de la vision du Gouvernement du Mali, mais aussi de la mission de la BARRICK qui s’accorde à contribuer en tant qu’acteur clé au développement du contenu local au Mali. Ce programme, à travers les 12 entreprises formées, marque plus de 180 emplois directs créés en seulement 13 mois. Ainsi que 83% des entreprises qui sont parvenues à augmenter leur chiffre d’affaires entre 15-80% et payer plus de taxes; 75% des entreprises qui arrivent à servir d’autres clients au-delà de BARRICK ,voire même au-delà du secteur minier ; 67% des participants qui sont parvenus à développer de nouveaux services pour créer plus de valeur localement a t-il indiqué.

N’Golo Sanogo a enfin réaffirmé la volonté de sa société à continuer ce programme si important pour une contribution durable du secteur minier à l’économie nationale.

Pour sa part, le Directeur général du complexe Loulo Gounkoto, Abbas Coulibaly, s’est félicité de la collaboration étroite entre sa société et les fournisseurs locaux et internationaux. Au complexe minier Loulo Gounkoto, priorité reste toujours aux entreprises locales, notre processus d’approvisionnement, a-t-il exprimé. Selon lui, la problématique de la structuration, de la gestion, de la qualité des produits et services des entreprises maliennes est bien une réalité, tel que confirmé par leurs études. Il a félicité les entreprises qui ont complété le présent programme. Le complexe Loulo Gounkoto, par la voie de son DG, sera ravi de collaborer avec les fournisseurs locaux encore plus pour augmenter leur taux d’approvisionnement local.

La rencontre a pris fin par la remise d’attestation aux léaureats, ainsi que le lancement officiel de la plateforme Reliable Suppliers.

AMTouré

