Au Mali, plusieurs hommes de médias ont pris part à l’Institut national de la santé publique de Bamako, le jeudi 3 août, à la formation sur l’appropriation des normes nutritives et sanitaires de la commission CODEX alimentaires. Ils étaient une vingtaine de journalistes de la presse écrite, en ligne et de l’audiovisuel à prendre part à cette formation de renforcement des capacités sur les normes de la commission CODEX alimentaire. Une journée durant, les journalistes ont été outillés sur l’organisation du CODEX, les règles, les procédures et les processus d’élaboration des normes CODEX. Egalement, la formation a été axée sur l’initiation des participants à la recherche des informations, les normes et les documents sur le site du CODEX et des sites pertinents à la sécurité sanitaire des aliments.

Le code de l’alimentation ou « Codex alimentarius » constitue le bras normatif institué par l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et de l’agriculture pour suivre la réglementation sur l’alimentation. A cet effet, il contribue à la protection de la santé des consommateurs et à la promotion des bonnes pratiques du commerce des denrées alimentaires. Pour le conseiller du Directeur général de l’INSP, Dr Etienne Coulibaly, l’utilisation des normes Codex aide sur le plan politique, à construire un système national solide de contrôle de qualité des aliments. Ce, afin d’assurer un approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et de salubrité adéquate. Et Dr Etienne Coulibaly d’ajouter que les autorités maliennes accordent une attention à la sécurité sanitaire des aliments.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

