Tribune : La politique inintelligente de l’Occident au Moyen-Orient

L’origine des récentes atrocités et les malaises politiques qui règnent aux Moyen-Orient sont sûrement liés à la politique opportuniste et inintelligente de l’Occident et surtout celle de l’administration de Donald Trump qui renversa la tendance diplomatique et politique dans la région. En effet, les soi-disant accords d’Abraham ont créé un apaisement unilatéral et déséquilibré des actions d’Israël au détriment de la création d’un Etat palestinien. Ce qui poussa malheureusement ceux qui se battent aujourd’hui pour l’indépendance et la protection de leurs territoires à jeter l’éponge et à agir avec violence pour essayer de recadrer les politiques concernant la région.

Vu le nombre incalculable de civils innocents qui continuent d’être victimes des atrocités de ce conflit, nos cœurs en peine se font bien souffrant. Et, nos souffrances ne sont que les conséquences de ces politiques irréfléchies et malsaines. Que Dieu fasse miséricorde aux défunts et qu’Il assiste les déplacés et les blessés.

Les pays qui sont de bonne foi et les institutions internationales doivent exiger que les belligérants retirent immédiatement et inconditionnellement leurs forces jusqu’aux frontières internationalement reconnues des deux entités. Mais encore, le sort du peuple palestinien qui endure depuis des années une injustice flagrante au-delà de toute croyance, ne peut être ignorée par l’Occident et ses alliés qui sont habitués à l’imposition des politiques injustes, immorales et indésirables à travers l’histoire du monde et surtout à la diabolisation de leurs adversaires.

En tant qu’êtres humains, nous devons absolument œuvrer ensemble pour rétablir la paix. Les menaces pour la paix ont leur origine dans nos politiques et dans nos choix. Donc, les solutions sont en nous-mêmes et elles passent sûrement par l’éducation pour la paix et la tolérance. Mais aussi, il est grand temps d’agir sérieusement et avec efficacité pour parvenir à un compromis mutuellement acceptable visant à évoluer vers une solution à deux Etats. Les israéliens comme les palestiniens ont droit à l’accroissement de la richesse de leur vie dans la sécurité.

Cheick Boucadry Traoré

