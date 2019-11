Mme le Ministre de l’Élevage et de la Pêche Dr Kané Rokia MAGUIRAGA a ouvert ce matin à Bamako, la 18ème Session du Comité des Pêches Continentales et de l’Aquaculture en Afrique.

Cette rencontre continentale annuelle, se veut un cadre d’échanges et de partages, pour faire de la pêche et de l’aquaculture des moteurs de développement dans les pays membres.

Au Mali, la pêche constitue un sous- secteur clé de l’économie nationale avec une contribution de 4,2% du PIB.

« La production halieutique y compris la production aquacole oscille entre 80.000 et 100.000 tonnes par an et est fortement liée aux conditions de la crue et des précipitations », a souligné Mme le Ministre dans son discours d’ouverture.

PRAPS – Mali M sur de bon rail

Dr Kané Rokia MAGUIRAGA a présidé le lundi 25 novembre dernier la cérémonie d’ouverture du Comité d’Orientation et de Pilotage du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS – Mali) et du Projet d’Appui au Développement de l’Élevage au Mali (PADEL – M).

Selon Dr Kané les résultats engrangés par le PRAPS qui sont entre autres l’appui à l’amélioration de la couverture vaccinale contre la PPCB et la PPR à travers la fourniture de vaccins, de matériels d’équipements aux services vétérinaires ainsi qu’au réseau des vétérinaires privés titulaires du mandat sanitaire. A cela s’ajoutent la réception des travaux de 23 parcs de vaccination, 3 postes vétérinaires et 10 UAPIA dans les régions de Kayes, Sikasso et Ségou ; le démarrage des travaux de 23 forages et leur équipement en systèmes d’hydraulique pastorale améliorés dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka…, la réception des travaux de réhabilitation de 14 marchés à bétail, 8 aires d’abattage et 11 étals de boucherie dans le Delta Central et le nord-est du pays ETC.

Le PRAPS – Mali et le PADEL – M sont financés par l’Etat malien et la Banque Mondiale.

