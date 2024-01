Brèves : Art : Délocalisé, l’INA fait peau neuve

En conseil des ministres du 10 janvier dernier, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé de l’inauguration des nouveaux locaux de l’Institut national des arts. Les difficultés d’accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances, ont été évoqués pour justifier sa délocalisation. Dans cette perspective, de nouveaux bâtiments entièrement financés par l’Etat, ont été réalisés à Sénou. Selon le gouvernement, cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation en dotant l’Institut d’une infrastructure adéquate et moderne. La cérémonie d’inauguration de ces nouveaux locaux se déroulera le 25 janvier 2024. A titre de rappel, l’INA est un établissement d’enseignement professionnel en arts, métiers et animation socioculturelle. Il a été créé en 1933 sous le nom de Maison des artisans soudanais, pour devenir plus tard Ecole artisanale de Bamako, puis Institut national des arts en 1963.

Syntade : Yacouba Katilé rempile et tacle les politiciens

Secrétaire général sortant du Syndicat national des travailleurs des administrations d’Etat (Syntade), Yacouba Katilé était candidat à sa propre succession lors du 14e congrès de l’organisation tenu les 4 et 5 janvier à Bamako. Sans surprise, celui qui est également le patron de la plus grande centrale syndicale du pays ; à savoir : l’UNTM, a été réélu à la tête de la Syntade pour un nouveau mandat de 5 ans. Après sa réélection, Katilé a, dans des propos rapportés par le quotidien national L’Essor, insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts afin de défendre les travailleurs en assurant le bon fonctionnement des administrations. Selon la même source, il est revenu sur le soutien de son syndicat à la Transition en justifiant sa position par “le refus d’être des ailes marchandes des partis et des hommes politiques qui tournent le dos au peuple, une fois au pouvoir, et compromettent la souveraineté nationale”. Par ailleurs, les congressistes ont exprimé le besoin de l’ouverture d’une école d’administration de magistrature et invité l’UNTM à tout entreprendre pour élargir le patrimoine industriel du pays à travers la nationalisation. Ils ont aussi demandé la régularisation de la situation administrative de tous les travailleurs pour donner un sens au Pacte de stabilité et de croissance.

Télédiffusion : ORTM en mode HD

C’est un nouvel élan que l’ORTM vient d’amorcer dans la diffusion de ses programmes. Jadis en mode standard définition (SD), la télévision nationale diffuse désormais en haute définition (HD). Un constat palpable depuis le 9 janvier après le lancement effectué par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène. Selon la station nationale qui indique que cette prouesse est l’œuvre de ses techniciens et la première pour une chaine de télévision malienne, cette formule (HD) dont la définition est estimée à plus de 1080 pixels améliore la totalité des images et des couleurs. C’est-à-dire toutes les trames (largeur et longueur) en qualité d’images. Après le lancement, la qualité des images a été largement saluée par bon nombre de téléspectateurs.

Bateau Tombouctou : Des pupilles de la Nation prises en charge par l’Etat

En application des dispositions de la loi n°2016-058 du 27 décembre 2016, le conseil des ministres a adopté un projet de décret accordant le statut de Pupilles de la nation à 31 enfants dont les parents ont été tués lors des attaques terroristes du bateau “Tombouctou” le 7 septembre 2023 et d’une mission officielle dans la région de Nara. Ces enfants bénéficieront, entre autres : de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l’enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d’apprentissage et de formation professionnelle, de l’octroi d’une bourse entière de l’enseignement supérieur, du placement ou de l’adoption en institution spécialisée. Le statut de Pupilles de la nation a été institué afin vue d’assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l’une des qualités requises.

Education : Les conclusions des EG attendues ce vendredi

Démarrés depuis quelques jours, les travaux des Etats généraux (EG) sur l’éducation ont bouclé sur leurs premières phases avec des ateliers tenus dans toutes les capitales régionales, le district de Bamako et dans la diaspora, notamment à Berlin, Ottawa, Paris, Tunis et Washington. Cette semaine, la phase nationale qui regroupera toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l’Education, se tiendra du 16 au 19 janvier 2024, à Bamako. A l’issue de cette phase finale, de fortes recommandations sont attendues.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :