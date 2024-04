Conformément à l’arrêté fixant règlement intérieur des établissements de l’Enseignement fondamental, le directeur national de l’Enseignement fondamental a instruit aux directeurs d’académie de réaménager l’emploi du temps des écoles fondamentales. La raison évoquée est la canicule actuelle et le but visé est de préserver la santé des apprenants et des enseignants. De ce fait, sur instruction du directeur national, les cours commencent à 8h00 pour s’arrêter à 12h30.

Selon le directeur national Issoufi Albert Bédri Touré, cette décision légale cadre parfaitement avec l’article 6 de l’arrêté fixant règlement intérieur qui autorise la modification des horaires de travail, selon les cas et les saisons par l’administration scolaire, sans pour autant excéder la masse des horaires officiels.

Prison : Plus de 200 prisonniers libérés

Dans un communiqué en date du 19 avril, le ministre de la justice a informé de la libération d’un nombre important de prisonniers. Au total 298, ces détenus composés de civils et militaires ont bénéficié d’une mesure de clémence du Président de la Transition. Ladite mesure concerne les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive et preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation, peut-on lire dans le communiqué. Aux dires du ministre Mamoudou Kassogué, la mesure de clémence répond aussi à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires. A l’en croire, la décision est surtout motivée par des raisons hautement humanitaires compte tenue de la période caniculaire dont les effets sont hautement ressentis dans les établissements pénitentiaires.

Appel du 20 février : L’association a été dissoute

En conseil des ministres du mercredi dernier, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le gouvernement ainsi que le Chef de l’Etat de la dissolution de l’association « Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ».

Le ministre reproche à l’association des manquements à ses devoirs constituant des préjudices à l’Etat. “La Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour Sauver le Mali s’illustre en permanence par des agissements ostentatoires de nature à troubler l’ordre publique, à porter atteinte à la souveraineté de l’Etat et à l’unité nationale. Au regard de ce qui précède, l’association « Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali » est dissoute”, a expliqué le ministre Abdoulaye Maïga.

Forces armées : La Fira voit le jour

Par décret du Président de la Transition, il a été créé au sein des Forces armées une force intervention rapide des armées en abrégée “Fira”. La Force est placée sous l’autorité du Chef d’Etat-major des armées. Elle est chargée de planifier, de coordonner et de conduire les opérations visant à produire des effets opérationnels décisifs, de lutter contre les organisations terroristes et criminelles, de participer à des opérations de libération d’otages, de projeter les hautes personnalités militaires et civiles ainsi que les installations sensibles, de compléter les Forces spéciales au besoin. Selon son décret de création, la Fira peut intervenir sur l’ensemble du territoire national contre toute menace dirigée contre la défense et l’intégrité du territoire. Elle est dirigée par un Officier général ou supérieur qui porte le titre de Commande de la Force d’intervention rapide des armées. Celui-ci est nommé par le décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge des forces armées avec rang de sous-Chef d’Etat-major d’armée. Aussi, il est secondé par un Officier général ou supérieur appelé Commandant en second qui le remplace en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance. Le Commandant en second est nommé dans les mêmes conditions que le Commandant.

