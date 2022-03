Le ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousséni SANOU, a visité le chantier de construction des bâtiments devant abriter les services centraux des douanes, le jeudi 17 mars 2022, à Samanko (commune du Mandé, sur un site d’une superficie de 30 hectares), en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Ce projet d’équipement de l’administration douanière comprend : la construction de la Direction Générale des Douanes ; le terrassement de la plateforme devant abriter le bâtiment et sa clôture ; la construction d’Annexes (guérites, Local Groupe et Local Transformateur) ; les Voiries et Réseaux Divers (VRD) ; l’aménagement de la cour et d’un parking extérieur. Implanté au cœur d’un domaine de 30 hectares, le bâtiment principal, qui fera office de siège de la future Direction Générale des Douanes, est de niveau R+4.

D’une surface totale bâtie de 5669,87 m2 pour 152 bureaux, il permettra d’abriter, outre la Direction Générale des Douanes, ses services centraux à savoir : la Direction des renseignements et enquêtes douanières, la Direction du contrôle après dédouanement, la Direction facilitation et partenariat avec les entreprises, la Direction des ressources humaines des finances et du matériel, la Direction informatique et statistique, la Direction de la règlementation du contentieux et des relations internationales et la Direction recettes, planification et programme de vérification.

Selon le responsable de l’entreprise de construction, la date prévisionnelle de la fin des travaux est le 30 mai 2022 et l’état d’avancement des travaux est évalué à 93%. Satisfait de la qualité des infrastructures qui répondent aux normes et aux commodités de travail requises, le ministre SANOU a exhorté l’entreprise au respect des délais afin que l’administration douanière puisse mieux répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays et des usagers. À noter que ce site abrite déjà le Centre de formation des Douanes, le Bureau du Guichet Unique pour le dédouanement des véhicules. Il accueillera également le Centre d’Expertise Technique (CET) afin d’en faire une plateforme complète de la douane malienne.

CCMEF

Coopération Mali-Banque mondiale : Le ministre SANOU discute avec la Directrice des Opérations

Le ministre de l’Économie et des Finances M. Alousséni SANOU a reçu en audience, ce mardi 22 mars 2022, la Directrice des Opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Clara Ana De SOUSA.

L’objet de la rencontre a porté sur l’état de la coopération entre la République du Mali et la Banque mondiale et, les nouvelles perspectives. La Banque mondiale demeure disposée à accompagner le Mali notamment, sur les interventions d’urgence et les projets à caractère social et humanitaire. Les deux personnalités ont également échangé sur les préparatifs des assemblées annuelles FMI/Banque mondiale auxquelles le ministre de l’Économie et des Finances participera par visio-conférence en avril 2022.

CCMEF

