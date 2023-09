INA : Le sort en suspens !

Au cœur des spéculations, le sort de l’Institut national des arts (INA) n’est pas encore décidé malgré toute sorte d’issue qu’on attribue à l’Institut et les assurances données par le Premier ministre la semaine passée. Selon la cellule de communication de la Primature, Choguel Kokalla Maïga, qui a reçu des membres d’un groupement acquis à la cause de l’INA, a affirmé que “l’INA n’est pas vendu et ne sera pas vendu“ et que pour une meilleure conservation et valorisation du patrimoine, les hôtes du jour ont été invités à inscrire leurs préoccupations dans un mémorandum que le ministère de tutelle prendra en compte. “Il (le Premier ministre) n’a pas manqué de rappeler que les autorités de la Transition ont décidé de garder l’INA dans le patrimoine national. L’avenir de l’INA sera déterminé après une large concertation notamment avec le monde de la culture“, fait savoir la Primature.

EDM : Le DG, un bouc-émissaire, électrocuté ?

Réuni en session ordinaire le mercredi 20 septembre, le conseil des ministres a procédé à des nominations dont celle du nouveau directeur général de l’Energie du Mali. En cette période de coupures intempestives à laquelle l’ancien ministre Lamine Seydou Traoré n’a pas résisté, un autre bouc-émissaire semble être trouvé. Il s’agit du directeur général. Ce dernier a été démis de ses fonctions et remplacé dans la foulée. Le nouvel occupant du poste se nomme Abdoulaye Djibril Diallo. Il est ingénieur selon sa décision de nomination. Si le départ du ministre de tutelle n’y a rien changé que faut-il attendre de celui du directeur général de l’EDM ? En attendant la réponse à cette question, espérons qu’il ne sera pas un simple bouc-émissaire électrocuté.

DENGUE : Des symptômes à vite signaler

Depuis quelques semaines, un cas de dengue a été signalé par les autorités sanitaires maliennes. Face à des risques de propagation, le ministère de la Santé a tiré la sonnette d’alarme en invitant les citoyens à signaler tout cas suspect. “La dengue est une infection virale transmise par les moustiques connus sous le nom ‘moustique noir et blanc’. Les symptômes courants sont : une forte fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires… Si vous présentez ces symptômes, consultez un professionnel de la santé. Ensemble, luttons contre la dengue au Mali“, conseille le ministère.

NIONO : La ville s’étend pour abriter des déplacés internes

En conseil des ministres du mercredi 20 septembre, il a été adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de la parcelle de terrain, objet du titre foncier n°520 du cercle de Niono, sise à Niono, triangle de Niéguè Km-23. Dans un communiqué produit, le gouvernement a indiqué que la parcelle de terrain, d’une superficie de 38 hectares, 99 ares et 02 centiares, est destinée à satisfaire les besoins d’extension de la ville de Niono pour pouvoir faire face à l’afflux massif de déplacés internes après constat que la ville de Niono est confrontée à un problème d’engorgement des familles aggravé par l’insécurité qui prévaut dans la zone.

URTL : Bocoum à la tête d’un bureau de 7 membres

Elu le 8 juin dernier, la composition du nouveau bureau de l’Union des radios et télévisions libres (Urtel) du Mali a été dévoilée. C’est un bureau de 7 membres présidé par Mahamoudou Bocoum. Couvrant l’ensemble du territoire national, l’Urtel est un regroupement qui compte à ce jour 451 radios à travers le pays, a dit son président lors d’une rencontre à la Primature avant de promettre que “conscients des défis de l’heure, nous nous engageons auprès du gouvernement de la Transition pour l’amplification des messages de cohésion“. Un fort engagement à tenir quand on sait que la radio est l’un des plus puissants canaux de communication et d’information du pays.

PMU-Mali : Une année record avec une hausse de 227 %

A l’occasion du 29e anniversaire de PMU-Mali le jeudi 21 septembre, les responsables de la société du pari ont levé un coin du voile sur ses contributions à l’économie nationale. A les en croire, PMU-Mali a enregistré des résultats records en 2022 qui faisaient ressortir un bénéfice net de 20,911 milliards de F CFA malgré le contexte socio-politique et sécuritaire difficile en passant d’un bénéfice net de 6,390 milliards de F CFA en 2021 à un bénéfice net de 20,911 milliards F CFA en 2022 (une hausse de 227 %, soit une différence de 14,513 milliards F CFA). Un bénéfice record, disent-ils, avant de renchérir qu’à ce titre, les dividendes distribués à l’Etat sont passés de 1,241 milliard F CFA en 2021 à 8,6 milliards FCFA en 2022.

Rassemblées par

Cissouma

Commentaires via Facebook :