En plus de la crise énergétique, les Maliens glissent progressivement mais sûrement dans une pénurie hydraulique. Cette superposition de crises s’explique tout simplement par les connexions logiques entre les deux secteurs. Il nous revient de source bien introduite, en effet, que la desserte d’eau dans nombre de quartiers de la capitale n’est pas épargnée par les délestages électriques. La Somagep, unique société de distribution et de commercialisation, en est affectée notamment à travers les arrêts sporadiques de ses nombreux relais et autres installations d’extension qui dépendent fortement de la régularité électrique. Conséquence : certaines zones se disputent constamment les débits qui subissent de plein fouet les effets d’une exploitation synchronique du réseau de distribution.

À cette crise se greffe une autre, à savoir : le chamboulement des estimations de consommation par la spontanéité des densités démographiques. En cause, explique notre source, les implications du phénomène sécuritaire dans certaines cités urbaines où le besoin d’eau potable est décuplé par l’arrivée massive de déplacés occasionnés par le phénomène terroriste. Et dire que l’équation est rendue complexe par l’assèchement des sources traditionnelles de financement du secteur, au regard du retrait de nombreux partenaires.

Finie la grève d’exil de Haïdara

S’il n’est déjà pas arrivé à destination, le célèbre leader des Ancars, Cherif Ousmane Madani Haïdara, serait en route pour regagner le bercail, après plusieurs mois d’absence. On l’a aperçu prendre le chemin du retour depuis une somptueuse demeure aux États-Unis où il séjournait, à en croire certaines sources, dans le cadre d’une raison médicale. Sauf que l’arrivée triomphale du président du Haut conseil islamique coïncide étrangement avec l’épilogue d’un autre événement qu’il n’a vécu que de loin et dont l’intéressé a peut-être eu l’opportunité de se dérober. Il s’agit de l’incarcération de son célèbre coreligionnaire Chouala Bayaya Haïdara. Intrigant, en effet, que l’illustre guide des Ancars n’effectue son retour à Bamako qu’après l’aboutissement des tractations longtemps menées par le Haut conseil islamique pour la libération provisoire de son camarade. Doit-on en déduire que la durée du séjour américain de Cherif Ousmane Madani Haïdara était liée au dénouement heureux d’une crise latente entre les autorités de transition et le monde religieux ? Si c’est le cas, c’est que son retour est également un signe annonciateur de l’issue d’un verdict favorable à l’inculpé dont le procès dans le fond ouvre aujourd’hui lundi.

Le Mali dans le tréfonds d’un endettement abyssal

Les années budgétaires se succèdent avec la même rengaine d’un déficit abyssal ancrée dans la tradition depuis 4 ans. Le phénomène se caractérise par le recours contant à des levées de fonds sur le marché régional. Ainsi, le gouvernement table, pour la seule année budgétaire en cours, sur plus de 1 400 milliards, selon les annonces officielles, qui se gardent bien de mentionner les proportions des endettements antérieurs dans les mêmes conditions. Le cumul de la dette extérieure, selon des sources concordantes, atteint déjà plusieurs milliers de milliards à cause de l’obligation de recourir au créneau des titres obligatoires pour combler les déficits. À un point tel que les observateurs conviennent que les levées mensuelles de l’Etat malien ne servent qu’à régulariser le règlement des intérêts d’une dette contractée avec des taux qui défient toutes concurrences. C’est le prix à payer pour combler le renoncement aux aides budgétaires qui contribuaient jadis à la soutenabilité du déficit budgétaire aussi abyssal que la pente léguée aux futures générations.

