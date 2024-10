L’intérim du PM alimente à nouveau la polémique

Il aura suffi d’une brève absence du chef du Gouvernement pour que les spéculations autour de son remplacement reprennent de la vigueur. Le sujet a notamment refait surface au détour de la signature d’une ordonnance par le ministre d’Etat, en lieu et place du PM. Il n’en fallait pas plus pour raviver la vieille polémique du mécanisme des intérimaires sur les réseaux sociaux et autres tribunes d’échanges. Certains y voyaient déjà le déclenchement d’une suppléance aussi longue que celle qu’avait précédemment occasionnée la longue absence de Choguel Maïga pour cause de maladie. Leurs présomptions étaient confortées, au demeurant, par un séjour de ce dernier à l’extérieur – que beaucoup disaient motivé par de nouveaux ennuis sanitaires – et qui avait coïncidé avec l’ordonnance consignée par le colonel Abdoulaye Maïga en tant que PM intérimaire. La démarche leur paraissait étrange et s’assimilait, à leurs yeux, à un nouveau décret d’intérim expressément intervenu pour annoncer un changement de PM. Il n’en est rien en réalité, puisqu’à la différence de la fois précédente la suppléance de signature ne repose guère sur une mesure expresse. Elle découle de la désignation du ministère d’Etat comme PM intérimaire systématique, en même temps que l’avènement du décret de sa nomination comme ministre d’Etat, que beaucoup percevaient en son temps comme un dédoublement du poste de Premier ministre.

L’absence énigmatique du PM Choguel Maïga

Où était passé le PM finalement ? La brève absence du chef du Gouvernement pour un séjour à l’extérieur reste encore une énigme. Pendant que la polémique battait son plein dans la capitale sur son possible remplacement, Choguel Maïga a pris tout le monde de court en pointant le nez plus tôt qu’attendu. Il est retourné à la Primature dans les 48 heures comme pour démentir et déjouer le chemin de non-retour qu’on lui prédisait. Mais le mystère demeure entier sur la destination du PM ainsi que sur les motifs réels de son voyage.

Annoncé en un premier temps en Turquie pour un contrôle sanitaire, beaucoup parlent pourtant d’une présence à Cuba pour une autre prise en charge. Certains évoquent par ailleurs une rencontre politique secrète aux relents d’ambitions politiques et électoralistes. Quoi qu’il en soit, le motif sanitaire n’en est vraisemblablement pas l’unique raison. Il pourrait tenir d’une malicieuse astuce pour détourner les regards de son intrigante absence à New-York à l’assemblée générale des Nations – Unies pour laquelle les autorités lui ont visiblement préféré son remplaçant et rival attitré.

Rassemblées par la Rédaction

