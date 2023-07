Le chef de la diplomatie russe a renouvelé son “soutien indéfectible” au Mali lors d’un entretien téléphonique avec son homologue malien juste après l’annonce du retrait de la mission de l’ONU (Minusma) dans le pays, selon un communiqué publié, le vendredi 30 juin dernier, par le ministère malien des Affaires étrangères. En effet, Sergueï Lavrov a “renouvelé le soutien indéfectible de son pays en faveur du Mali tant dans le domaine militaro-technique qu’en matière d’assistance humanitaire et économique”, peu après l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution mettant un terme à la Minusma. De son côté, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a assuré que “le gouvernement du Mali prendra toutes les dispositions utiles pour un retrait ordonné et sécurisé des Casques bleus dans un délai le plus court possible”, ajoute le communiqué. La résolution, adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, indique que les Casques bleus cesseront leurs opérations dès le 1er juillet (samedi) pour se concentrer sur l’organisation de leur départ, “avec l’objectif de terminer ce processus d’ici le 31 décembre 2023”. Le 16 juin dernier, Abdoulaye Diop, lors d’un discours lors d’un discours devant le Conseil de sécurité à New York, avait demandé le retrait sans délai de la Minusma, dénonçant “son échec”. La mission, qui compte une dizaine de bases réparties sur le territoire, avait été créée en 2013 pour aider à stabiliser un Etat menacé d’effondrement sous la poussée jihadiste, protéger les civils, contribuer à l’effort de paix et défendre les droits humains. Le ministre Diop a par ailleurs exprimé sa solidarité avec la Russie “dont la stabilité est essentielle pour la paix et la sécurité internationale”

Bankass :

Deux hommes tués par un engin explosif

Une moto a sauté sur un engin explosif, le vendredi 30 juin 2023, aux environs de 9 heures. L’accident s’est produit près de Dembo, (cercle de Bankass). Selon des sources locales, les deux hommes sont morts sur le coup et la moto complètement détruite.

Cohabitation pacifique des religions:

Une réalité à San

Monseigneur Hassa Florent Koné Évêque du diocèse de San a rendu visite, le 28 juin 2023, au Haut conseil Islamique de San. Selon lui, l’objectif est de rencontrer ses frères musulmans pour leur présenter ses vœux à l’occasion de la fête de Tabaski. Le Président du Haut conseil Islamique s’est dit très ému par la visite de l’Évêque. Les 2 chefs religieux ont ensemble prié pour la paix au Mali.

Bafoulabe:

Le corps d’un jeune homme découvert à Sancoura

Un jeune de 24 ans a été retrouvé (26/06/2023) mort au bord d’un canal d’irrigation dans le village de Sancoura, commune de Kokry, cercle de Macina. Selon les habitants de la localité, la victime serait tuée par balle par des inconnus. Les mêmes sources rapportent qu’une enquête est ouverte par la brigade de gendarmerie de Macina pour retrouver les auteurs de ce crime.

Bandiagara:

Dana ambassagou prêche la paix

A Bandiagara, les éléments de Dana ambassagou se sont réunis, le week-end dernier, pour échanger sur le retour de la paix et le vivre ensemble. La rencontre fait suite à d’autres qui se sont tenues entre le Gouverneur et les associations GUINA Dogon, Tabital Pulaku, les représentants de la famille Omarienne et les déplacés de la région de Bandiagara (dogon, peulh et autres) à Sevaré. Il s’agissait pour les organisateurs d’emmener les chasseurs à plus d’actions positives. Les participants sont venus des cercles de Bankass, Koro.

