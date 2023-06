Par la Note de Service n°00003/DGD/DRCD du 2 juin 2023, le Directeur général des Douanes de la République du Niger, Molimi Barkay annonce la levée de la perception des droits et taxes sur les marchandises en transit pour le Mali. « Au regard de la normalisation de la situation sécuritaire et du fait de la réouverture du bureau des douanes de Labbezanga ainsi que la présence effective des douanes maliennes au sein dudit bureau, j’ai l’honneur de vous informer de la levée de la perception des droits et taxes sur les marchandises en transit pour le Mali à compter de la date de signature de la présente note».

Cette décision est l’un des fruits immédiats des échanges, la semaine dernière à Bamako, entre les Experts du Burkina, du Mali et du Niger, suivis d’une rencontre des directeurs généraux des douanes.

Mondoro toujours sous embargo : Les cris de détresse des populations !

Sous embargo «des groupes armés terroristes», les habitants du village de Mondoro, localité située dans le Ghourma (zone dite des trois frontières) expriment leur détresse à l’endroit des autorités maliennes.

L’information est de notre confrère «lexpressdumali.com» sous la plume d’Ousmane A. Morba. Mondoro est toujours sous embargo des Groupes armés terroristes (GAT). Selon le confrère, «le village de Mondoro, mis en quarantaine par des groupes armés terroristes, est confronté à une pénurie criarde de produits de consommation. Les habitants regrettent le refus des militaires en poste de voler à leur secours. A l’agonie, un acteur de la société civile lance un appel au secours à la Minusma».

Face à l’extrême gravité de la situation qui prévaut sur place, les populations quittent le village par vagues pour se réfugier où elles peuvent. «Nous n’avons plus de produits de consommation, nos stocks sont épuisés. Nous avons nos produits ‘’stationnés’’ à Yangassadiou à 17 km, depuis 6 mois, que nous avons du mal à avoir, faute d’escorte. Les conseillers du village ont sollicité les militaires à cet effet, lesquels ont refusé leur demande. Très récemment, une cinquantaine de femmes et des enfants ont nuitamment fui le village pour trouver refuge ailleurs et ne pas mourir de faim», raconte un habitant joint au téléphone par lexpressdumali.com. Selon des sources locales, l’Armée a bombardé, le mercredi 31 Mai 2023, une base des djihadistes dans la zone de Mondoro. Aucune information sur le bilan de cette frappe.

Les habitants de Mondoro n’ont pas le cœur au référendum et veulent, en toute urgence, l’acheminement sous escorte de leurs provisions se trouvant à Yangassadiou.

Une situation qui interpelle le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, mais aussi les responsables de la mission onusienne au Mali.

