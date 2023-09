Rwanda-Mali : Le Vérificateur général du Mali et l’Auditeur général des finances du Rwanda signent une convention de collaboration

Le Bureau du Vérificateur général du Mali (BVG-Mali) et l’Office de l’auditeur général des finances d’Etat du Rwanda (OAG-Rwanda) ont signé le 14 septembre 2023 (au siège de l’OAG-Rwanda à Kigali) une convention de collaboration. Elle a été signée par le Vérificateur général du Mali, M. Samba Alhamdou Baby, et l’Auditeur général des finances d’Etat du Rwanda, M. Alexis Kamuhire. A noter que lors de son séjour à Kigali, M. Baby avait un agenda très chargé.

Il a ainsi eu une séance de travail avec la Direction de Rwanda Coopération. Le Vérificateur général a aussi participé à une séance d’écoute publique à la Commission des comptes publics au Parlement du Rwanda. Il a été également reçu en audience par la présidente de la Chambre des députés du Rwanda.

A Kigali, Samba Alhamdou Baby a rendu une visite de courtoisie au Parquet général du Rwanda où il a échangé avec le Procureur général adjoint. Tout comme il a eu une séance de travail avec le Secrétaire général du Bureau d’investigation du Rwanda (RIB). Une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Rwanda, une visite de courtoisie au ministre des Finances et de la Planification économique (accompagné de certains de ses directeurs centraux), une séance de travail avec le Commissaire général de l’Autorité rwandaise des recettes et une visite au Mémorial du Génocide ont également marqué ce séjour !

Mali-Rwanda : La Coopération entre Bamako et Kigali amorce un tournant décisif

En marge du débat général de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Mali et le Rwanda ont signé le 19 septembre 2023 trois importants Accords de coopération bilatérale. Il s’agit de l’Accord-cadre de coopération Mali-Rwanda, de l’Accord portant création de la Grande commission mixte de coopération Mali-Rwanda et du Mémorandum d’entente relatif aux consultations politiques entre les deux ministères en charge des Affaires étrangères. Les documents ont été signés par le ministre Abdoulaye Diop et son homologue du Rwanda, M. Vincent Biruta. «Ces instruments juridiques viennent ainsi renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Mali et le Rwanda», a assuré M. Diop.

A New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a également pris part aux «Dialogue de haut niveau» sur le financement du développement. Il s’agit d’un cadre mondial pour le financement du développement durable en alignant tous les flux et politiques de financement sur les priorités économiques, sociales et environnementales. Organisé en marge du débat général de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies, ce dialogue a été une plateforme permettant aux États membres de l’ONU et aux autres parties prenantes de redynamiser l’engagement international en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs.

