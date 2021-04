Sit-in, hier, contre les coupures d’électricité à Bamako : Reporters Sans Frontières dénonce la brève interpellation de deux journalistes…

Plusieurs personnes, dont des journalistes, ont été interpellées puis relâchées, quelques heures plus tard, lors d’un sit-in, hier, jeudi 29 avril 2021 à Bamako, contre les coupures d’électricité. « Nous sommes libres après avoir passé 3 heures dans les locaux du 1er Arrondissement. On va se préparer pour le jeudi prochain inchallah », a dit Issa Kaba, un manifestant et journaliste arrêté lors de la manifestation. Reporters Sans Frontières a dénoncé cette « brève interpellation des journalistes, Issa Kaba et Malick Konaté, par la police alors qu’ils couvraient une manifestation.» « En attendant de nouvelles élections, il est essentiel que le régime de la transition préserve la liberté d’informer sans entrave», a affirmé RSF.

Conseil d’administration du Service national des jeunes : le budget 2021 s’élève à 1 773 772 000 FCFA, soit une augmentation de 17, 33%

Le Service national des jeunes (SNJ) a tenu, le jeudi 29 avril 2021, la quatrième session ordinaire de son conseil d’administration, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher. Cette session a été consacrée à l’examen du bilan de l’année 2020 et à la programmation des activités de l’année 2021. Dans son discours, le ministre Attaher a souligné quelques difficultés au sein du SNJ qui sont : le problème de siège, de centre de formation, la formation professionnelle des jeunes, l’insuffisance du cadre juridique de formation des agents fonctionnaires et l’inexistence de base juridique pour les primes du personnel. Le challenge pour le ministre, est de faire du SNJ, un centre de référence en Afrique dans son domaine d’action. Au cours de l’année 2020, le SNJ a été auréolé par le recrutement des 324 éléments qui constituaient le reliquat de la cohorte 2018. Selon le ministre de la jeunesse, ce recrutement ouvre la voie pour la mobilisation et la formation de la 2ème cohorte du SNJ nouvelle formule au cours de la présente année. « En outre, parmi les six (6) activités inscrites au Plan d’actions 2020, cinq (5) ont été réalisées, soit un taux d’exécution physique de 83,33%. Quant au crédit notifié estimé à 1 466 747 517 FCFA, il a été exécuté à hauteur de 1 466 516 523 FCFA, soit un taux d’exécution de 99,98% », a indiqué le ministre Attaher. A l’en croire, l’année 2021 verra l’entrée en formation physique et civique de la 2ème cohorte du SNJ. Le budget 2021 du SNJ est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 773 772 000 FCFA, soit une augmentation de 17, 33% par rapport au budget notifié en 2020.

Sidiki Dembélé

