Dans la région de Tombouctou, les forces armées maliennes FAMA ont repoussé, le mardi 5 mai 2020, une attaque des groupes armés terroristes à Goundam à la sortie vers Tombouctou. Bilan : un soldat blessé, une moto et un pistolet mitrailleur récupérés.

Au même moment, des individus armés non identifiés ont enlevé le préfet de Rharous et trois autres personnes, alors qu’ils revenaient de Tombouctou. Les trois personnes ont été libérées, mais le préfet est toujours retenu par ses ravisseurs. Dans le centre du pays, dans la région de Mopti, le pont de songho reliant la ville de Sévaré à celle de Bandiagara a été de nouveau saboté par des individus armés.

Tombouctou :

Des tensions après la mort d’un commerçant

C’est arrivé, le mercredi 6 mai dernier, à Tombouctou-ville. Des individus armés non identifiés ont tiré sur un riche opérateur économique du nom de Mohamed Ibrahim Ag Eljoumat alias HAMBA. Il était à son domicile lorsque les assaillants ont fait irruption chez lui. Il a succombé à ses blessures quelques minutes après avoir été évacués à l’hôpital. Contrairement à ce qu’ont évoqué certaines sources, son véhicule n’a pas été emporté.

A noter que le même jour, un véhicule de la Direction régionale de la santé de Tombouctou a été enlevé avec à bord des techniciens de laboratoire se rendant au niveau de l’aéroport à la Minusma pour des prélèvements dans le cadre du Covid-19. Les agents se portent bien et poursuivent leur mission. La poursuite engagée par les FAMa a permis de restituer le véhicule de la DRS. Un blessé a été déploré lors des échanges de tirs entre l’armée et les assaillants qui avaient emporté le véhicule de la DRS.

Cette recrudescence de l’insécurité à Tombouctou a causé un soulèvement des jeunes qui entendaient protester contre cette situation.

Bourem :

Baisse des prix

A Bourem, l’Association des Femmes de Kalani, fait le Bonheur de la population en fournissant des légumes en toutes périodes. En ce mois de ramadan, ces femmes revendent à bas prix leurs produits aux jeûneurs. A travers cette activité elles subviennent à leurs besoins.

Yorosso :

Les enseignants reçoivent leurs salaires d’avril

Un Ouf de soulagement pour les enseignants du cercle de Yorosso. Ils ont reçu, la semaine dernière, leurs salaires du mois d’Avril, après deux mois de grèves. Ce payement intervient à un moment où les dépenses se multiplient avec le mois de ramadan et la fête de l’Aïd El Fitr qui s’annonce.

Kita :

« Timide fréquentation des centres de santé »

« La fréquentation timide des centres de santé par les populations » était au centre des préoccupations des autorités socio sanitaires de Kita. Elles l’ont fait savoir lors d’une journée d’échanges sur le Covid-19 et la vaccination de routine ténue la semaine dernière dans la localité. Selon un responsable du service local du développement social et de l’économie solidaire, il s’agissait de sensibiliser les populations à fréquenter les structures sanitaires pour leur santé. La journée a été initiée par la Fédération locale des associations de santé communautaire.

Diré :

Hausse du prix de la glace

Grogne de la population de contre la hausse du prix de la glace. En cette période de forte chaleur et de carême, l’unité qui était vendue à 50 F est cédée aujourd’hui dans la ville à 250F. Les habitants dénoncent l’augmentation du prix de ce produit indispensable en ce moment. La plupart des vendeurs de glace s’approvisionnent depuis Goundam à 35 km de la ville. Selon eux, la hausse du prix de la glace s’explique par la récurrence des coupures d’électricité et la forte demande.

Diré :

Incendie du principal Groupe électrogène

A Diré, région de Tombouctou, le principal Groupe électrogène qui alimente la ville en électricité a pris feu, le 5 mai 2020, aux environs de 4 heures du matin. Selon des sources locales, l’incendie a été maîtrisé grâce à une forte mobilisation des populations. « Il n’y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessé, mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés », rapportent les mêmes sources. Pour l’instant, on ignore les causes de l’incendie.

BANAMBA

Don de 40 bœufs

Plus de 9 millions de francs CFA c’est la valeur de 40 bœufs remis, le mardi dernier, à une vingtaine de femmes vulnérables du cercle de Banamba. Ces femmes viennent des communes de Kiban, Madina Sacko, Benkadi et Toukoroba. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes.Elle est de l’ONG ADRA MALI à travers son projet SEWA.

Koutiala :

Des kits sanitaires offerts…

2 millions de F CFA, c’est la valeur des kits sanitaires offerts, le lundi 4 mai 2020, par les ressortissants de Koutiala en France au Centre de santé de référence et aux mosquées de la localité. Le don est composé de 50 kits de lavage de mains, 100 cartons de savon et plus de 2000 bavettes. Selon les donateurs, il s’agit pour eux, de contribuer à la prévention et à la lutte contre la maladie à coronavirus dans la capitale de « l’or blanc ».

