La Section administrative de la Cour suprême du Mali vient d’infliger un autre revers à Ousmane Babalaye Daou en rejetant son recours aux fins de sursis à l’exécution du Décret n°2021-0728/P-RM du 12 octobre 2021 portant création d’une administration provisoire du Conseil malien des Chargeurs et l’Arrêté n°2021-4540/MTI-SG du 03 novembre 2021 fixant la liste nominative des membres de l’administration provisoire du Conseil malien des Chargeurs. C’est au cours de son audience publique ordinaire du 1er décembre dernier. Les hauts magistrats de la Section administrative de la plus haute juridiction au Mali ont rejeté la requête du président sortant du CMC comme mal fondé. Ainsi, la manœuvre consistant à empêcher l’installation d’une administration provisoire comme décidée de façon responsable par la ministre des transports et des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, à la tête du Conseil malien des Chargeurs tombe à l’eau.

Issa Kaou N’Djim condamné à 6 mois de prison avec sursis

L’ex 4e vice-président du Conseil national de Transition (CNT), Issa Kaou N’Djim a écopé d’une peine de six (6) mois de prison avec sursis et 500 000 FCFA d’amende. C’est le verdict rendu public, le 03 décembre dernier, par le Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako devant lequel l’ancien membre du M5-RFP était poursuivi par le Procureur de la République pour atteinte au crédit de l’Etat et incitation des troubles à l’ordre public.

ANR : un calendrier à pas de charge

Dans un communiqué en date du 03 décembre 2021, le Panel des Hautes personnalités de la Refondation a informé l’opinion nationale et internationale des nouvelles dates des Assises nationales de la Refondation. La phase communale aura lieu du 11 au 12 décembre. Pour les cercles, les 6 communes de Bamako et les populations déplacées, il a été retenu les 15 et 16 décembre. Les Maliens établis à l’extérieur et des Maliens réfugiés se concerteront du 18 au 19 décembre au niveau des représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Quant à la phase régionale, elle est annoncée pour les 22 et 23 décembre. Les concertations au niveau national dureront trois jours du 27 au 30 décembre. Un calendrier à pas de charge.

Par la voix de son président Zeini Moulaye, le Panel des Hautes personnalités remercie toutes les forces vives de la nation pour leur disponibilité et les contributions de qualité fournies pendant la préparation de ces assises. Il les invite à se mobiliser et à participer de manière massive et constructive pour répondre aux ambitions légitimes du peuple malien et bâtir un avenir meilleur pour notre pays, conclut le communiqué.

L’Acrt faso ka wélé à la rencontre du Morema

Une délégation de l’Acrt Faso ka wélé conduite par son président Issa Kaou N’Djim est attendue ce mardi 7 décembre 2021 au siège du Morema sis à Bamako-Coura. Le président du Morema, Me Kassoum Tapo qui se réjouit déjà de l’initiative politique d’importance, invite l’ensemble des membres du bureau du Morema à cette grande rencontre politique.

Projet de Loi électorale : la MODELE Mali et la COCEM notent des avancées significatives

Dans un communiqué conjoint, la Mission d’observation des élections au Mali (MODELE Mali) et la Coalition pour l’Observation citoyenne des Elections au Mali (COCEM) ont pris acte de l’adoption en Conseil des ministres, le 24 novembre 2021, du projet de Loi électorale.

« La MODELE Mali et la COCEM ont noté dans le projet de loi électorale, et d’après ce qui nous est parvenu, des avancées significatives. Il s’agit globalement, entre autres, de la création de l’Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE), de l’instauration du mode de scrutin proportionnel en lieu et place du scrutin majoritaire pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, de la possibilité de vote électronique, de la prise en compte des Maliens établis à l’extérieur, du renforcement du Genre, etc.

La MODELE Mali et la COCEM invitent l’ensemble des acteurs politiques et les forces vives de la Nation à privilégier l’intérêt supérieur du pays en renforçant le dialogue, le consensus et l’inclusivité. »

