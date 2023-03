Programme ‘’Fonds Climat Mali’’ : L’UNESCO offre des équipements roulants à des ONG partenaires !

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Fonds Climat Mali’’, l’UNESCO-Mali a doté trois de ses ONG partenaires des équipements roulants, notamment 3 véhicules 4×4. La cérémonie de remise de ces véhicules flambants neufs a été présidée par le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, le lundi 27 février, dans la cour de ladite organisation, sise à l’ACI 2000, en présence du Directeur et Représentant Résident de l’UNESCO au Mali, Edmond Moukala, du Chef de Coopération Ambassade de Suède et de la Norvège, Richard Bomboma et le porte-parole des ONG partenaires, Boubacar Bagna Touré.

Les ONG bénéficiaires sont ADG (Association pour l’Appui au Développement, chargée de la mise en œuvre du projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel, région de Kayes ‘’WELETAARE’’) ; MALIBADEV ( Maliba Développement) chargée de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables aux effets des changements climatiques dans les communes de Bourem Inaly « Région de Tombouctou » et de Bandiagara, Dourou et Ondougou (Cercle de Bandiagara, région de Mopti) et PS Mali (Projets Solidaires Mali, chargée de la mise en œuvre du projet d’appui à la sylviculture et à l’autonomisation agro économique et énergétique des femmes et des jeunes dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana dans le Cercle de Kati, région de Koulikoro ‘’PARSAF’’).

Des moyens pour faciliter la tâche des ONG sur le terrain !

Premier a donné le ton de la série d’interventions de cette rencontre, le Directeur et Représentant Résident de l’UNESCO au Mali, Edmond Moukala a mis l’évènement dans son réel contexte. A cet effet, il a signifié que la remise des véhicules à ces ONG nationales entre dans le cadre du partenariat avec le Fonds Climat, pour assurer une exécution correcte des activités en lien avec le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques. « L’UNESCO apporte, dans ce contexte, à ses Etats membres un appui à travers ses 5 domaines de compétence que sont : l’Education, les Sciences Naturelles et Exactes, la Culture, la Communication et l’Information, les Sciences Humaines et Sociales » a-t-il fait savoir. Sans manquer d’ajouter qu’elle élabore et met en œuvre des programmes et projets, selon une approche interdisciplinaire, intersectorielle et dans l’optique de promouvoir les mécanismes d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques. C’est qui explique, dira-t-il, que le partenariat entre l’UNESCO, le Fonds Climat et les ONG chargées de la mise en œuvre des projets au niveau local s’inscrive dans cette continuité et privilégie la mise en commun des expertises en vue de booster les capacités à tous les niveaux. Ce faisant, ces équipements roulants vont aider les ONG partenaires à réaliser plus efficacement les activités en faveur des communautés ciblées afin de relever les défis du renforcement de capacités, de la protection de l’environnement, de la diversification des sources de revenus et de la construction des infrastructures essentielles à leur épanouissement. « Je souhaite vous assurer que l’UNESCO ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Elle continuera à renforcer les partenariats déjà conclus, à développer de nouveaux en s’appuyant sur le Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat élaboré par le Gouvernement du Mali » a rassuré le Directeur et Représentant Résident de l’UNESCO au Mali.

Vision commune de tous les pays composants du Programme !

Soutien du Programme ‘’Fonds Climat Mali’’, la Coopération de Suède et de la Norvège, représentée par Richard Bomboma a estimé que le Fonds est un instrument financier capital dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la pauvreté au Mali. C’est pourquoi, la Suède et la Norvège ont donné un appui financier à cela depuis son début en 2013 avec le Gouvernement malien.

A l’en croire, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les Changements Climatiques sont devenues plus importantes que jamais au niveau international avec l’accord de Paris sur le climat, la conférence Stockholm+50 et la dernière réunion du COP 27 à Sharm El-Sheikh (Egypte) en mois de novembre 2022. Toute chose qui lui fera souligner l’importance de continuer à renforcer les efforts sur les questions des changements climatiques. Avant de mettre terme à son propos, il a félicité la donatrice (UNESCO) et dira que ces 3 véhicules faciliteront la poursuite des objectifs du programme pour les bénéficiaires dans les régions décentralisées.

En toute allégresse, le porte-parole des ONG partenaires, bénéficiaires, Boubacar Bagna Touré déclara que l’acquisition de ces engins va leur permettre de mener à bien leurs activités de façon efficace sur le terrain et leur aider à contribuer activement dans le renforcement des capacités de résilience, d’atténuation et d’adaptation des populations bénéficiaires aux effets des changements climatiques. Il n’a pas manqué de rassurer que bon usage sera fait de ces équipements tout en exprimant leur remerciement à l’UNESCO et ses partenaires.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, au nom de l’Etat a soutenu que le plan d’action 2023-2031 du Gouvernement de la Transition accorde une importance particulière à la protection de l’environnement. C’est pourquoi, il a indiqué que la lutte contre les changements climatiques constitue une préoccupation majeure de la communauté Internationale et, surtout, du Gouvernement de la République du Mali. Que la mise à disposition de ces trois véhicules permettra aux ONG bénéficiaires de servir davantage les communautés surtout celles qui sont dans les zones difficiles d’accès. Ce, pour effectuer leurs missions régaliennes pour le plus grand bonheur des populations. La cérémonie a ainsi pris fin par un cocktail et une prise de photo de famille.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :