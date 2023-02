HADJ-2023 : Plus de 13 000 pèlerins maliens attendus en Arabie saoudite

La Maison du Hadj du Mali a procédé, jeudi dans ses locaux dans l’enceinte du Centre culturel islamique d’Hamdallaye, au lancement officiel du Hadj-2023. Quelque 13 323 pèlerins maliens sont attendus en terre sainte de l’islam pour cette campagne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mai 2023, délai de rigueur.

C’est parti pour les inscriptions pour le Hadj-2023. Le coût pour la filière gouvernementale est fixé à 4 166 425 FCFA, toutes les charges comprises. Pour la filière privée, il s’élève à 4 675 000 F CFA. Aux dires de Mme Cissé Fatoumata Kouyaté, coordonnatrice de la filière privée, le tarif de l’année dernière a été reconduit et cela s’explique : “La guerre en Ukraine a causé l’augmentation du coût de pétrole ; l’augmentation du coût des prestations à Mina et Arafat pouvant aller jusqu’à 300 % ; la démolition des immeubles du Centre de La Mecque et leur remplacement par des immeubles modernes et coûteux ; la hausse du taux de change du dollar, monnaie de change de prédilection par excellence. En plus de ces justificatifs, la hausse du tarif Hadj est perceptible d’ailleurs au niveau de la filière gouvernementale“, a-t-elle indiqué.

A l’entendre, les agences de voyages sont les partenaires, les prestataires de service tributaire, du devoir de résultat et donc contraintes de donner les prestations de service de qualité. “Nous ne sommes pas dans la logique d’accuser quiconque de concurrence déloyale, mais la filière gouvernementale bénéficie de certaines subventions qui allègent ses coûts. En tout état de cause, nous devons, filière privée et gouvernementale, nous apprêter pour recevoir l’avènement de la privatisation de beaucoup de prestations dans l’organisation du Hadj en Arabie saoudite”, a martelé Mme Cissé Fatoumata Kouyaté.

Selon Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj, la date butoir pour les inscriptions est le 5 mai 2023. “C’est pour anticiper les préparatifs pour ne pas attendre la dernière minute afin d’éviter les problèmes. Le Mali fait partie des pays qui sont tout le temps en retard et c’est ce qu’on veut éviter cette année. Le nombre de pèlerins que l’Arabie Saoudite a accordé au Mali pour le Hadj 2023 est de 13 323 personnes”, a-t-il fait remarquer. A l’en croire, le Hadj est règlementé par une loi et tous les textes par rapport à l’application de cette loi ont déjà été élaborés. Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Koné, qui présidait la cérémonie, a salué les efforts fournis par les promoteurs d’agences privées, notamment en matière de vente de la destination Mali et surtout de l’encadrement des pèlerins. Il a précisé qu’ils sont des collaborateurs privilégiés de l’Etat dans le cadre de l’organisation du pèlerinage partout dans le monde entier. “Cela signifie que l’Etat compte beaucoup et suffisamment sur votre clairvoyance par rapport à cette organisation que vous faites tout le temps avec l’Etat avec loyauté, car sur 100 agences de voyages au Mali, il y a 99 qui sont loyales”, a-t-il déclaré. Pour terminer, il a remercié le DG de la Maison du hadj pour sa loyauté et sa franchise à bien gérer cette direction. Mahamadou Koné a assuré Dr. Abdoul Fata Cissé son soutien et son accompagnement pour mener à bien les missions assignées.

K. HERA et Marie Dembélé

