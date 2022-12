Selon les informations du Parisien, datées du 23 décembre 2022, le frère de Paul Pogba, Mathias, aurait été libéré de prison alors qu’il dormait derrière les barreaux depuis le 17 septembre 2022. Sa demande de remise en liberté aurait donc été validée.

Après un premier refus fin septembre 2022, la seconde demande de remise en liberté formulée par les avocats de Mathias Pogba aurait été la bonne. Selon les informations du Parisien, datées du 23 décembre 2022, le frère de Paul Pogba aurait été libéré le même jour. Il dormait derrière les barreaux depuis le 17 septembre 2022 alors qu’il est accusé d’extorsion en bande organisée. Ainsi, le frère aîné du célèbre joueur de football, champion du monde 2018, qui se trouve d’ailleurs être la principale victime dans ce dossier, aurait pu quitter la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). “Conformément à ce qu’avait sollicité son avocat, Me Yassine Bouzrou, le Franco Guinéen de 32 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour interdiction d’entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes du dossier“, peut-on encore lire dans les colonnes du quotidien.

Mathias Pogba n’a pas non plus le droit de quitter le territoire ni d’utiliser les réseaux sociaux. L’avocat de l’accusé n’a pas souhaité répondre aux sollicitations du Parisien. Dans cette affaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, Mathias Pogba n’est pas le seul mis en cause. En effet, quatre autres personnes sont également en prison, et elles seraient toujours encore à la veille du réveillon de Noël. Ils sont tous les cinq soupçonnés d’avoir fait pression sur le célèbre joueur de football dans le seul but de lui soutirer une grosse somme d’argent.