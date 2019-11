Femme capable, Aïssata est ingénieure en agrobusiness. Son père est vétérinaire et économiste, sa mère « fait du miel », c’est pour dire que les choses de la nature ont toujours été très présentes dans l’environnement culturel et dans la vie quotidienne d’Aïssata. Elle a grandi à Mopti dans une région agricole, et cela a « facilité » sa prise d’initiative dans l’agroalimentaire, admet-elle.

Aïssata Diakité a 26 ans lorsqu’elle crée son entreprise de jus de fruits, qu’elle appelle Zabbaan, du nom du fruit le plus célèbre du Mali.

Vêtue du courage à revendre, la jeune femme a eu à surmonter une rude épreuve. Alors que son projet était en gestation, les événements de la crise de 2012 ont fait fuir ses futurs partenaires qui se sont vaporisés, mais elle n’a renoncé à aucunmoment à son rêve. Elle a alors du tout recommencé.

Bamako, où œuvrent en permanence 65 collaborateurs, dont 30 emplois directs à plein temps et 35 saisonnières, Zabbaan est en fait présente dans plusieurs régions du Mali, faisant travailler quelque 5 000 agriculteurs que l’entreprise a fédérés dans une association de soutien, notamment pour compléter leur formation. Ainsi s’exprime concrètement une vision globale du rôle de l’entreprise, qui se veut un acteur à impact social positif, au-delà d’être un fournisseur emploi.

Les produits Zabbaan sont référencés dans de grandes maisons, par exemple dans les grands hôtels et restaurants.Les produits de AïssataZabban, sont consommés autant au Mali qu’en dehors du Mali, c’est-à-dire par l’ensemble de la diaspora partout dans le monde.

Aujourd’hui, 60 % de la production est exportée, et la jeune dirigeante se pose la question d’implanter un site de conditionnement… en France, montrant ainsi avec d’autres entrepreneurs africains dont le marocainKarim Bernoussi, PDG fondateur d’INTELCIA. Comme quoi, on peut être une entrepreneuredu Sud et créer de l’emploi en Europe.

Le Zabbaan est aujourd’hui la première entreprise malienne à assurer la livraison de ses produits à domicile et au bureau.

Avec ses produits Aïssataraconte une histoire culturelle africaine, car elle les prépare à partir de recettes traditionnelles.La production du Zabbaan ne cesse de s’élargir au fur des années.

Aïssata Diakité veut maintenant organiser une centrale d’achat à la dimension de l’Afrique de l’Ouest, « pour être une force de proposition face aux institutions et travailler avec tous les acteurs de l’écosystème ». Elle fait de nos jours la fierté du Mali, en Afrique et dans le monde.

HaouaOuane

