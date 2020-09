Mali : Bijou Saraba se la coule douce à Dakar

Après une longue période de fermeture des frontières terrestres et aériennes, en raison de la pandémie du Covid-19, c’est l’heure du déconfinement pour certaines stars des réseaux sociaux ouest-africains. Ainsi, la belle Malienne Bijou Siraba, de son vrai nom Aïssata Coulibaly, se la coule douce, à Dakar au Sénégal, et partage son bonheur avec ses fans sur sa page Instagram.

Commerçante et femme d’affaires, Bijou Siraba, fréquente la capitale sénégalaise, en raison de ses nombreux business qu’elle effectue au pays de la Téranga. Longtemps bloquée parmi les siens, avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes, en raison de la pandémie du Covid-19, l’ex-petite amie de l’artiste malien Sidiki Diabaté, fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux.

« Je suis fière de moi et de mon parcours. J’ai eu la grâce d’avoir des parents qui m’ont toujours soutenue et qui ont cru en moi. Merci à tous pour votre amour et votre confiance », a-t-elle posté sur sa page Instagram. « Trop sexy, la star laisse les jaloux kouma (parler), on n’a rien à foutre », a commenté aussitôt un fan.

« Coucou je suis Ivoirienne et tu me plais tellement, je veux juste te rencontrer », a écrit une certaine Heliane Ngoran, qui serait une admiratrice de la belle Malienne, Bijou Siraba, qui a toujours été dans l’ombre de l’« impératrice » Diaba Sora.

« J’aimerais te voir avec un gentil footballeur, qui pourra bien prendre soin d’une telle beauté. Moi, je ne suis pas encore professionnel, mais dans le futur, je aimerais avoir une Bijou Siraba junior », a commenté un jeune footballeur. Cependant, Bijou Siraba, qui a définitivement tourné la page Sidiki Diabaté, sortirait actuellement avec un footballeur international malien, qui évolue dans un championnat européen.