L’honorable Moussa Timbiné, le successeur de l’honorable Issiaka Sidibé au perchoir, n’est pas un inconnu au Mali pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilités dans l’ancienne législature et au sein du parti présidentiel Rassemblement pour le Mali (RPM).

Debout devant un pupitre, vêtu d’un boubou blanc, un chapeau bleu-clair, écharpe au tour du coup et masque sur la bouche, le tout nouveau Président de l’Assemblée nationale l’honorable Moussa Timbiné manifeste sa joie devant ses pairs et les médias . C’était lors d’une séance de vote à bulletin secret, le lundi dernier, au centre international de conférence de Bamako, où il a obtenu 134 voix sur les 147. Il devient ainsi à 46 ans le plus jeune Président de la 2ème institution du Mali.

Un parcours riche de militantisme et d’engagement politique. Ce natif de la région de Mopti n’est plus un inconnu sur la scène politique malienne. Membre fondateur du RPM, cet élu national a été tour à tour le président du bureau national de l’union des jeunes, le secrétaire général de la Section RPM de la dite commune, poste qu’il occupe jusqu’à ce jour, président de la Plateforme Patriotique pour le Paix et la Réconciliation au Mali “ An Ka Ben “ et président d’honneur de plusieurs clubs de Mouvement de jeunes.

Cet ancien secrétaire général de l’Association des élèves et étudiants du Mali à la Faculté des Sciences et Techniques a entamé une carrière politique après avoir enseigné dans certains lycées de Bamako.

Conseiller municipal sous les couleurs du RPM dans la Mairie de la commune V jusqu’en 2013, date à laquelle il a été élu à l’Assemblée nationale, l’honorable Moussa Timbiné a été secrétaire parlementaire, membre de la Commission des Lois avant de devenir en 2017: 1er Vice-président de l’Assemblée Nationale du Mali.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale fut acteur important de la 5ème législature. Il a participé à l’adoption de 477 lois du pays parmi lesquelles les lois d’orientation et de programmation militaire, du statut autonome des enseignants, d’orientation agricole et celle portant sur le quota du genre dans les postes nominatifs et électifs…

Sur le plan international, il fut successivement membre de l’Union Parlementaire des Etats membres de l’OCI et de l’Assemblée Parlementaire Afrique Caraïbes Pacifique et Union Européenne (ACP-UE) …

Détenteur d’un baccalauréat en Sciences Exactes au Lycée de Sévaré, il a fréquenté la Faculté des Sciences et Techniques, qu’il quitta avec le niveau DEUG, pour ensuite fréquenter l’Institut Universitaire de Gestion (I.U.G), où il obtint son D.U.T en Finances comptabilités. L’honorable Moussa Timbiné est titulaire d’un doctorat en Innovation, Intelligence Economique et développement à l’Institut d’Etudes Supérieures de Commerce et de Communication internationale de Toulon – France et d’un Master Pro en Marketing Touristique et Événementiel à la F.M.S.A de Sousse en Tunisie.

Le tout nouveau Président de l’Assemblée nationale du Mali est réputé proche des jeunes pour avoir passé le clair de sa carrière politique a dirigé les mouvements des jeunes. Il promeut de travailler sur la base de l’équité, à l’équidistance entre les différents partis politiques et à l’intérêt supérieur du pays. Il a désormais la lourde tache de veiller à l’adoption à l’Assemblée nationale les nouveaux projets de lois sur les réformes administratives et Institutionnelles qui tiennent à cœur à son mentor, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la République, à qui il doit son salut et qu’il a qualifié d’un père pour lui depuis le décès de son géniteur, le suivra à l’œuvre durant les quatre prochaines années de son second quinquennat. Le Président de la 6ème législature est Chevalier de l’ordre national du Mali, marié et père de plusieurs enfants. Il parle plusieurs langues vernaculaires et officielles dont : le Dogon, le Fulfulde, le Bambara, le Français et l’Anglais.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :