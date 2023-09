Portrait : Mama LAH

Mama LAH est un jeune entrepreneur malien. IL est le fils du célèbre opérateur économique Gagny Lah autrement dit le promoteur des Bazins. Mama LAH est fondateur de l’entreprise Global Processing Industries. Il est largement respecté au Mali et est considéré comme modèle pour la jeunesse malienne. Voici en quelques lignes son parcours.

Agé d’une trentaine d’année, il est réputé pour être le fondateur de l’entreprise « Global Processing Industries », qui produit de l’huile de coton et d’autres produits agricoles dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Mama LAH a commencé son entreprise en 2012 avec un investissement initial de seulement 6 000 dollars. Depuis, il a augmenté son entreprise pour devenir un empire avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions de dollars. En plus de fournir de l’emploi à plusieurs centaines de personnes à travers l’Afrique de l’Ouest, Mama LAH a également contribué à la sécurité alimentaire de la région en produisant des produits agricoles de haute qualité à des prix abordables. Son entreprise opère dans plusieurs pays en Afrique de l’Ouest, y compris au Burkina Faso, au Niger et en Côte d’Ivoire. Mama LAH a pour ambition de continuer à étendre son entreprise et de diversifier ses produits. Il a également déclaré qu’il souhaite encourager d’autres jeunes entrepreneurs à lancer leurs propres entreprises en Afrique. Mama LAH a travaillé pour l’inclusion financière dans sa communauté locale en créant un système de microcrédit pour aider les petits agriculteurs et les femmes entrepreneurs à démarrer leurs entreprises. Mama LAH a reçu de nombreuses distinctions, notamment le prix du jeune entrepreneur africain de l’année en 2017 et le prix du jeune leader africain en 2018.

Oumou SISSOKO

